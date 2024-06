Zawód kombajnisty to opłacalne zajęcie. Nawet… 85 zł za godzinę

Tegoroczny sezon żniwny już wystartował, choć to dopiero tzw. małe żniwa. Jednakże cały czas można jeszcze znaleźć całkiem sporo ogłoszeń na posadę kombajnisty. Ta praca zawsze jest dobrze płatna i patrząc po stawkach nie inaczej jest w tym roku, bo wynagrodzenia operatorów kombajnów idą systematycznie do góry.

Przeglądając ogłoszenia i rozmawiając z potencjalnymi pracodawcami da się zauważyć, że postęp technologiczny, który ma ułatwiać pracę i ograniczać liczbę ludzi potrzebnych do jej wykonania niekoniecznie idzie w parze z pozyskaniem kompetentnych pracowników.

Teoretycznie najnowsze kombajny to mniejsze obciążenie operatora i łatwiejsza obsługa. Co do zasady tak jest, jednak jest jedno „ale”, ponieważ aby móc wykorzystać te nowoczesne możliwości, potrzeba pewnej wiedzy. Stąd też nie każdy się do tego nada.

Potencjalni pracodawcy potwierdzają, że wbrew pozorom nie jest łatwo znaleźć wykwalifikowanego operatora, a z tego wynika fakt, że jeśli już ktoś się będzie nadawał do tej pracy, to stawki nie są niskie. W porównaniu do ubiegłego roku, stawki godzinowe wzrosły przynajmniej o 5 zł brutto, co oczywiście jest też związane z rosnącymi stawkami płacy minimalnej.

Najczęściej pojawiającymi się teraz minimalnymi stawkami są okolice 45 zł brutto za godzinę pracy, ale w znakomitej większości obowiązującym dziś przedziałem zarobków jest kwota pomiędzy 50 a 60 zł brutto za godzinę. Niemniej jednak orientując się w aktualnych stawkach za pracę kombajnistów, spotkaliśmy się nawet z kwotami na poziomie 85 zł brutto za godzinę pracy.

Te wysokie stawki wynikają również w dużej mierze z odpowiedzialności, jaka jest stawiana przed operatorem, ponieważ już bardzo często obsługiwana przez niego maszyna idzie nie w setki, a w miliony złotych, patrząc po tym co dzieje się na rynku nowych maszyn.

Stąd też pracodawca jest skłonny płacić wyższe stawki osobom, które “mają pojęcie”, jak tak kosztowny sprzęt obsługiwać i dają gwarancję jego prawidłowego użytkowania.

Stawki godzinowe są najczęściej spotykane w przypadku zatrudniania kombajnistów, choć trafiają się również oferty z wynagrodzeniem miesięcznym zaczynającym się od 5 tys. zł brutto, a kończącym się nawet w okolicach 14-15 tys. zł.

Miejmy jednak na uwadze, że aby pracować jako operator kombajnu, oprócz przynajmniej prawa jazdy kategorii B należy posiadać ukończony kurs kombajnisty. Bez tego raczej nie ma co liczyć na zatrudnienie, gdyż w razie ewentualnego wypadku ubezpieczyciel może zakwestionować (i raczej na pewno to zrobi) wypłatę odszkodowania za wartą setki tysięcy czy wręcz miliony złotych maszynę. Dodatkowo te najwyższe stawki, które podaliśmy w zestawieniu, dotyczą operatorów, którzy już mają minimum 2 lata doświadczenia w pracy tymi najbardziej zaawansowanymi maszynami.