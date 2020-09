Kombajnem po autostradzie A1 [video]

Widok kombajnu na autostradzie był nie lada zaskoczeniem dla śląskich policjantów. Kierowca maszyny twierdzi, że nie zdawał sobie sprawy, że autostrada dla tego typu pojazdów przeznaczona nie jest. Sprawa trafi teraz do sądu.

Jak podaje portal slaska.policja.gov.pl, “jeden z patroli Komisariatu Autostradowego Policji z Gliwic, który swoim nadzorem obejmuje śląskie odcinki autostrad A1 i A4, został powiadomiony o poruszającym się po autostradzie kombajnie zbożowym. Po kilku minutach od zgłoszenia policjanci potwierdzili ten niecodzienny fakt. Kierowca maszyny rolniczej tłumaczył mundurowym, że nie wiedział, że tego typu pojazdem nie można poruszać się po autostradzie. Jak widać, pojazd swoją szerokością zajmował więcej niż jeden pas ruchu. Tylko dzięki czujności wszystkich wyprzedzających nie doszło do wypadku. O sprawie rozstrzygnie sąd, do którego zostanie skierowany wniosek o ukaranie kierującego kombajnem. Mundurowi oczywiście udzielili pomocy i przeprowadzili bezpieczny pilotaż pojazdu do najbliższego zjazdu z autostrady.”