Kombajn John Deere X9 trafia do kolejnego polskiego gospodarstwa [video]

Kombajn John Deere X9 1100 to jedna z najwydajniejszych tego typu maszyn na świecie. W piątek jeden z tych kombajnów trafił do Waldemara, Jeremiasza i Tobiasza Przechadzkich. Klucze do maszyny nowym właścicielom przekazał Sławomir Krupa, kierownik oddziału firmy Fricke w Pasłęku.

W jakim gospodarstwie i na jakim areale będzie pracował wydany w piątek kombajn X9? Dlaczego rolnicy zdecydowali się właśnie na ten model? I wreszcie dlaczego tak duża inwestycja ma sens? O tym opowiedzieli nam Waldemar i Jeremiasz Przechadzcy.

Tegoroczny sezon (pomijając testy) będzie debiutem kombajnów z serii X9 na polskich polach. Do Przechadzkich trafił model X9 1100, czyli najbardziej wydajna maszyna z rodziny kombajnów John Deere. Kombajn w przeprowadzanych testach podczas optymalnych warunków był w stanie zebrać średnio nawet 110 ton ziarna na godzinę, chociaż chwilowa maksymalna wydajność dochodziła nawet do 140 t/h, spalając przy tym poniżej 1 l ON na tonę zebranego ziarna.

