Kombajn IDEAL Massey Ferguson z nagrodą Red Dot w kategorii Product Design 2018

Massey Ferguson, globalna marka koncernu AGCO, z radością ogłasza, że jej kombajn IDEAL zdobył nagrodę Red Dot w kategorii pojazdów użytkowych, otrzymując tytuł „Red Dot: Najlepsze z najlepszych”.

Kombajn IDEAL marki Massey Ferguson wprowadza wiele przełomowych innowacji

zapoczątkowujących nową epokę w sposobie zbierania roślin uprawnych i tym samym staje na samym szczycie branży żniwnej.

Jest to od nowa opracowany kombajn łączący ultranowoczesny design z najnowocześniejszą techniką zbierania roślin uprawnych, który oferuje rolnikom na całym świecie zupełnie nowe możliwości pracy.

Jury uznało kombajny nowej serii IDEAL za kombajny najwyższej jakości posiadające do tego przełomowy design, potwierdzając jednocześnie innowacyjne rozwiązania oferowane przez modele IDEAL oraz ich wyjątkową, elegancką grafitową barwę.

Nagroda Red Dot w kategorii Product Design jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród za niezwykłe wzornictwo i innowacyjność. Kombajn IDEAL zaimponował jurorom tego prestiżowego międzynarodowego konkursu, dzięki czemu wybrali go spośród wszystkich pozostałych produktów w innych sektorach i branżach.

– Od momentu premiery kombajny serii IDEAL Massey Ferguson zbierają obfite żniwa. Na targach rolniczych Agritechnica 2017 kombajn IDEAL otrzymał od DLG (Niemieckiego Stowarzyszenia Rolniczego) srebrny medal w kategorii Innowacyjność, uzyskał tytuł Maszyny Roku 2018, a także otrzymał Nagrodę Publiczności.

Nagroda Red Dot „Najlepsze z najlepszych” w kategorii Product Design to kolejny ważny kamień milowy, który potwierdza sukces koncernu AGCO w dostarczaniu nowoczesnych projektów o wysokim stopniu innowacyjności – mówi Francesco Quaranta, Vice-President Sales, Marketing and Product Management Massey Ferguson, Europe and the Middle East.

IDEAL marki Massey Ferguson to całkowicie nowa seria kombajnów o wysokiej wydajności, zaprojektowana tak, aby spełniać wymagania rolników i operatorów kombajnów na całym świecie. Seria IDEAL wyznacza nowe poziomy wydajności w branży i obejmuje trzy modele od 451 do 647 KM. Przy ich tworzeniu celem było zapewnienie znacznego wzrostu wydajności i efektów pracy.

– Seria IDEAL posiada nie tylko największy dostępny obecnie na rynku europejskim zbiornik na zboże, najszybszy współczynnik rozładunku i największy obszar omłotu*, lecz również wyposażona jest w wiele wyjątkowych nowych funkcji. Jesteśmy podekscytowani,widząc jak ta seria kombajnów Massey Ferguson zdobywa uznanie na najwyższych szczeblach – mówi Francesco Quaranta. – Jedną z takich nowych funkcji kombajnu IDEAL jest pełna łączność w postaci kompletnej i automatycznej regulacji – wizualizacji IDEALharvest™ oraz Real Time Crop Flow (przepływu zbiorów w czasie rzeczywistym). U podstaw serii IDEAL leży najbardziej wydajny system przetwarzania spośród wszystkich kiedykolwiek zaprojektowanych przez koncern AGCO. „Pozwala on osiągnąć lepsze wyniki w zakresie jakości ziaren i słomy, omłotu ziarna, zapotrzebowania na moc i wydajności zbioru w różnych warunkach – dodaje Francesco Quaranta.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono łącznie 6300 produktów z 59 krajów. Wszystkie produkty zostały ocenione przez międzynarodowe jury składające się z 40 niezależnych profesjonalistów w branży projektowania. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 9 lipca w Teatrze Aalto w niemieckim mieście Essen.

– Marka Massey Ferguson jest bardzo dumna z faktu otrzymania tak wielu wspaniałych nagród i wyróżnień za niedawno wprowadzoną na rynek serię kombajnów IDEAL. Teraz naszym celem jest zdobycie najbardziej prestiżowej nagrody w naszej branży, którą jest to, że odnoszący sukces klienci będą wybierać kombajny IDEAL do prowadzenia swojej działalności – mówi Francesco Quaranta.

– Jesteśmy na końcowym etapie pełnego przeszkolenia dedykowanych zespołów Massey Ferguson ds. kombajnów IDEAL w naszych sieciach dealerskich na wszystkich rynkach w Europie i na Bliskim Wschodzie w zakresie sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

Prowadzimy przygotowania także w związku z Gold Harvest Season w 2018 r., najbardziej ambitnym i przełomowym programem demonstracyjnym mającym miejsce we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii i na Litwie.

Sieć dealerska Massey Ferguson z dumą pozwoli rolnikom i przedsiębiorcom pracować na swoich najwyższej jakości kombajnach i czerpać profity z innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez serię IDEAL. IDEAL to przyszłość zbierania roślin uprawnych.

Wszyscy europejscy rolnicy będą mieli możliwość zdobycia własnych doświadczeń i przekonania się, dlaczego akurat kombajn IDEAL jest dla nich najlepszym wyborem – dodaje na zakończenie Quaranta.

* W oparciu o dane porównawcze przedstawione na stronach internetowych marek konkurencyjnych według stanu na dzień 8 sierpnia 2017 r.

Źródło: materiały Massey Ferguson