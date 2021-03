Kołodziejczak: żądamy 40% pieniędzy na polską wieś z Narodowego Funduszu Odbudowy

– Te pieniądze trafią głównie do jednostek samorządowych a także do spółek skarbu państwa, które będą realizowały misję “gdzieś tam” związaną z rolnictwem. To jest po prostu kradzenie naszych pieniędzy, które nam się należą na odbudowę po koronawirusie – mówił dzisiaj na konferencji prasowej w Warszawie Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, odnosząc się do planów, które zakłada Narodowy Fundusz Odbudowy, stwierdzając, że 1% na wieś z tegoż programu to 1% hańby.

– Co to znaczy dla polskiej wsi? To jest pogłębianie przepaści między miastem a wsią […]. Na wsi też mieszkają ludzie, to tam produkuje się ważną dla nas wszystkich żywność. Ten plan odbudowy to jest i będzie pogłębianie biedy […]. To co zamierza rząd PiS z Mateuszem Morawieckim na czele to jest budowanie Polski A i Polski B. […]. My żądamy 40% pieniędzy na polską wieś (z 58 mld. euro, przyp. red.) – stwierdził.

– Polska wieś, polskie gminy wiejskie to 40% ludności naszego kraju, to ponad 15 mln ludzi. Te 15 mln ludzi ma dostać 1%? To jest hańba – dodawał i uznał, że dotychczasowa pomoc “covidowa” dla polskiego rolnictwa nie jest wystarczająca.