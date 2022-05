Kołodziejczak: Stop procederowi przepakowywania zagranicznych ziemniaków w polskie opakowania

Dzisiaj podczas konferencji prasowej w Kompleksie Handlowym Rybitwy w Krakowie lider Agrounii Michał Kołodziejczak wskazywał na problem nieodpowiedniego znakowania na opakowaniach produktów spożywczych. Chodzi o proceder przepakowywania zagranicznej żywności w opakowania z polskimi oznaczeniami.

– Tutaj, na tym placu odbywa się potężny proceder sprzedawania żywności, która jest źle oznakowana. Przyjeżdża do Polski zza granicy, a później sprzedawana jest w dyskontach, supermarketach, na targach, w sklepach jako polska. To bardzo uderza w nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Przywożenie takiej żywności bez odpowiednich oznakowań odbija się z wielką szkodą dla polskich konsumentów, bo to o nich dzisiaj musimy myśleć – mówił na początku konferencji Kołodziejczak.

Lider Agrounii zwrócił uwagę na indolencję rządu w tym temacie.

– Polski rząd nie chce tego widzieć, nie chce tego problemu rozwiązać. Obecnie zaczyna się sezon kopania polskich ziemniaków, ale klienci nie są zainteresowani polskimi, bo przyjdą sobie kupić tutaj, przepakują i wpuszczą te na rynek jako polskie, bo zarobią na nich 20 groszy na kilogramie więcej. To odbije się w konsekwencji bardzo na polskich konsumentach, bo polski rolnik przestanie uprawiać ziemniaki i będziemy skazani tylko i wyłącznie na import – wskazywał Kołodziejczak.

– Ja sam wskazywałem na spotkaniu z ministrem Kowalczykiem, że jest bardzo duży proceder przepakowywania produktów zagranicznych w polskie opakowania. Oni nie chcą tego widzieć, nie chcą z tym walczyć. Nie ma odpowiednich procedur. Agrounia mówi jasno: dziś każdy worek warzyw, jedzenia, owoców powinien być ewidencjonowany w specjalnym systemie informatycznym, który będzie zapisywał, co wjeżdża do kraju i gdzie to jedzie – dodał lider Agrounii.