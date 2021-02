Kołodziejczak: projekt Wspólnej Polityki Rolnej to 150 stron bzdur

Dzisiaj podczas konferencji prasowej w Warszawie lider Agrounii stwierdził, że projekt nowej Wspólnej Polityki Rolnej to “150 stron bzdur, głupot i regulacji, które będą największym wrogiem polskiego rolnictwa”.

– To jest 150 stron które pokazują, że polski rolnik ma być parobkiem Europy […]. Polska to nie jest kolonia, my nie wyrażamy na to zgody. To jest 150 stron napisanych w sposób niezrozumiały i świadomy, tak aby rolnicy nie mogli tego zrozumieć – stwierdził.

– My jako producenci żywności najlepszej w Unii Europejskiej żądamy tego, by dopłaty do rolnictwa były takie, jak nam Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, a Prawo i Sprawiedliwość obiecywało prostych i jasnych dopłat – mówił.

– Następnie stwierdził, że w projekcie nie ma zapisów stanowiących, że dopłaty będą równe tym obowiązującym w krajach Europy Zachodniej.

– Ten dokument będzie powodował z jednej strony skansen i malutkie gospodarstwa, a z drugiej strony […] w Polsce będą wielkie farmy, które za chwilę będą posiadaczami tysięcy hektarów, które będą produkować żywność, która będzie wg mnie słabej jakości – dodał.

– [wg tego dokumentu, red.] dopłaty są uwarunkowane od spełnienia wielu różnych warunków co jest nieuczciwe wobec rolników, którym obiecywano, że po kilku latach od wejścia do UE te dopłaty będą wyrównane i dostaniemy dopłaty, jakie mają nasi koledzy w Zachodniej Europie. Dlatego żądam równych dopłat, nie warunkowanych od spełnienia wyimaginowanych zasad, które są dla nas nieuczciwe – stwierdził Kołodziejczak, po czym podpalił trzymany w rękach projekt.

Pełny zapis konferencji dostępny jest m.in. na profilu Agrounii na Facebooku.