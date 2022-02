Kołodziejczak po spotkaniu z ministrem Kowalczykiem. Zapowiada protest w Warszawie

Podczas dzisiejszej konferencji po spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa w ramach tzw. Porozumienia Rolniczego w której wziął udział również minister Kowalczyk, lider Agrounii Michał Kołodziejczak potwierdził zapowiadany na 23 lutego protest w Warszawie.

Kołodziejczak dostał zaproszenie na spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa wczoraj po południu i jak sam mówił zostało ono przyjęte, choć jak sam przyznał nie wniosło ono niczego nowego do spraw, o które Agrounia walczy.

– Dziś mam nieodparte wrażenie, że pan premier Morawiecki nie wie jaki jest stan polskiego rolnictwa. Możemy obawiać się bardzo mocno o ceny żywności, bo tej żywności po prostu za chwilę może nie być. Nie było mowy o rozwiązaniu chociażby takich problemów rolnictwa jak oddłużenie gospodarstw, niskich cenach świń czy wstrzymaniu importu żywności i przepakowywaniu jej w nasze opakowania – powiedział lider Agrounii.

Jak powiedział Kołodziejczak, środowa manifestacja w Warszawie jest tym bardziej konieczna, aby ludzi, którzy odpowiadają chociażby w Ministerstwie za sprawy rolnictwa zagonić do pracy, tak aby rolnicy mogli wreszcie normalnie produkować. Stwierdził ponadto, że na spotkaniu było dużo ludzi (red. liderów związkowych), którzy żądają dopłat do rolnictwa a prawda jest taka, że rolnicy chcą i potrafią dobrze pracować i jeśli będą otrzymywać godziwą zapłatę za swoją pracę to są w stanie sobie poradzić.

W sprawie szczegółów protestu powiedział, że zbiórka odbędzie się o godz. 10 przed Pałacem Kultury i Nauki a stamtąd rolnicy ruszą pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Zapowiadana jest obecność tysięcy rolników, którzy przybędą do stolicy zarówno autokarami jak i część z nich pojawi się traktorami, aby przejechać ulicami Warszawy.

Ciągniki będą zwożone już kilka dni wcześniej z całej Polski w okolice Sochaczewa aby 23 lutego w zorganizowanej kolumnie ruszyć do Warszawy. Jak zapewnia lider Agrounii pozyskano już wszystkie zgody, aby rolnicy mogli przejechać przez gminy przez które poprowadzi trasa protestu do stolicy i do Warszawy na pewno dojadą, jak natomiast będzie w samej stolicy to się dopiero okaże.