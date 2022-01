Kołodziejczak: Pegasus stał się narzędziem rządzącej partii aby utrzymać władzę

Na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą PIS, lider Agrounii Michał Kołodziejczak odniósł się do inwigilowania go za pomocą systemu Pegasus, który, jak podkreślił, zamiast do zwalczania terroryzmu służy władzy do zwalczania zwykłych obywateli.

– Mamy do czynienia z niebywałym skandalem. Sfera podsłuchów dotyczy nie tylko polityków, ale zwykłych ludzi, którzy angażują się w ruch społeczny czy planują budowę partii politycznej. Narzędzia przeciw przestępcom, rozbijają młode organizacje. Kaczyński był ze mną w kościele, w konfesjonale, w łóżku, przy rozmowie w banku – powiedział lider Agrounii.

W zaistniałej sytuacji Kołodziejczak zażądał, aby sprawę podsłuchów wyjaśniła specjalnie do tego powołana przez polityków komisja śledcza, gdyż publiczne pieniądze są wykorzystywane do inwigilowania ludzi, którzy mogą stanowić dla PIS polityczne zagrożenie, a nie do tego, do czego ten system powinien służyć, czyli walce z terroryzmem.

Kołodziejczak zaznaczył również, że otrzymał dokładny raport, kiedy dochodziło do włamań na jego telefon. Miało to trwać co najmniej tydzień.

– To nie był tylko podsłuch, to była kontrola wszystkich haseł. Nie mam pewności, że ktoś nie wchodzi dziś na moje konto w banku, czy ktoś nie kontroluje moich maili – dodał.

Wspomniał także o dwóch zdarzeniach, które zbiegły się w czasie z terminem, w którym miał być inwigilowany, czyli majem 2019 r.

– W tym samym czasie został wymontowany zamek z mojego samochodu i odcięto kabel od klaksonu. Sprawę badała policja. Nie udało się tego wyjaśnić – powiedział. Dodał ponadto, że w innym samochodzie miały zostać uchylone drzwi. Dziś, jak sam mówi, odbiera to jako ostrzeżenie.