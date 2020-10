Kołodziejczak: Nie myślcie, że “piątka Kaczyńskiego” zostanie na długo odłożona

Jak informowaliśmy na naszym portalu przed kilkoma godzinami, “piątka dla zwierząt” najprawdopodobniej trafi do sejmowej zamrażarki. Do informacji tych zdążył się już odnieść lider Agrounii i jeden z liderów rolniczych protestów przeciwko ustawie, Michał Kołodziejczak.

– Minister Puda nie przyznał się, że “piątka dla zwierząt” była niedobra, zła, szkodliwa […]. Przestrzegam was przed jednym. Nie myślcie, że ta “piątka” zostanie na długo odłożona. Ja w to nie wierzę. Ta “piątka” za chwilę wróci i pewnie jeszcze w gorszej postaci niż do tej pory. Dlatego jutrzejsze działania są w Warszawie (aktualne, przyp. red.) […] – mówił na Facebookowym profilu Agrounii lider organizacji, Michał Kołodziejczak.

– My mamy swoje sprawy do załatwienia i musimy je załatwić. Nie ma innej możliwości. […] Jutro o godz. 12 widzimy się w Warszawie. Widzimy się samochodami w kilku miejscach miasta. […] My musimy sprzeciwić się aparatowi władzy, który nie widzi społeczeństwa, bo tak samo ci, którzy byli poprzednio nie widzieli społeczeństwa, tak samo i ci nie chcą widzieć ludzi, którzy są od nich inni – dodał.