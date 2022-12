Kołodziejczak: Domagamy się, aby zboże z Ukrainy nie zostawało w Polsce

– Dziś Polska zalewana jest kukurydzą, pszenicą i rzepakiem zza granicy, która przyjeżdża do nas bez ograniczeń, bez badań, a nawet bardzo często jako zboże techniczne, które nigdy nie powinno być przeznaczone jako zboże do spożycia – mówił dzisiaj podczas konferencji w Lublinie lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

– Wiemy, że dziś trzeba Ukrainie pomóc, tak żeby ta wojna jak najszybciej zakończyła się zwycięstwem Ukrainy, zwycięstwem wolnej Europy nad Rosją. I wtedy będziemy mieli możliwość poukładania wszystkich stosunków handlowych, relacji w normalny sposób. A dziś jest to wyjątkowo trudne, ale nie możemy uciekać od tematu. Cena kukurydzy w ciągu dwóch tygodni spadła w Polsce o ponad 40 proc. Kukurydza jeszcze niedawno kosztowała ok. 1000 zł za tonę, dziś tutaj, na Lubelszczyźnie kosztuje ok. 600 – mówił Kołodziejczak.

Działacz Agrounii wyjaśnił to zjawisko importem ziarna z Ukrainy produkowanym przez potężne zachodnie korporacje, które korzystają ze zniesienia ceł na ukraińskie surowce. Zwrócił też uwagę na to, że Polska miała być krajem tranzytowym, tymczasem jest ono sprzedawane w naszym kraju.

– Praktycznie wszystkie magazyny, skupy, suszarnie są zasypane zbożem zza granicy, a polscy rolnicy nie mogą sprzątnąć kukurydzy z pól i dostać za nią normalnych pieniędzy – mówił Kołodziejczak.

Nie bez powodu konferencja Agrounii odbyła się przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim; Kołodziejczak chce wywrzeć presję na wojewodzie lubelskim, aby ten informował ministra rolnictwa o sytuacji na Lubelszczyźnie.

– Domagamy się tego, żeby ziarno przejeżdżało przez Polskę, żeby tu nie zostawało […]. Rolnicy dziś mają 3 razy większe koszty produkcji niż w tamtym roku, a cena kukurydzy jest tutaj już niższa niż w tamtym roku. To jest skandal – mówił lider Agrounii.

Po konferencji Kołodziejczak udał się do gmachu Urzędu Województwa na spotkanie z wojewodą lubelskim.