Kołodziejczak: Ceny zbóż i rzepaku wzrosły, nie ma problemów ze skupem

Odbyło się 10. posiedzenie zespołu ds. monitorowania rynku zbóż – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiceminister Kołodziejczak oceniając sytuację na rynku zaznaczył, że w ostatnim okresie wzrosły ceny zbóż podstawowych i rzepaku.

Kolejne owocne spotkanie ekspertów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o kolejnym owocnym spotkaniu ministerialnego zespołu ds. monitorowania rynku zbóż. Uczestnicy spotkania omawiali kończące się żniwa kukurydziane i wysokie plony kukurydzy.

Ceny zbóż wzrosły

– Nie odnotowujemy obecnie problemów w punktach skupu kukurydzy – zauważył wiceminister Kołodziejczak i oceniając sytuacje na rynku zaznaczył, że w ostatnim okresie wzrosły ceny zbóż podstawowych i rzepaku – informuje Ministerstwo.

Wzrósł import pasz GMO

Wzrósł też import soi i śruty sojowej stosowanej do produkcji pasz. Być może w związku z tym członkowie zespołu “podsumowali dotychczasowe działania na rzecz zwiększania dywersyfikacji upraw polowych, w tym rozwoju sektora uprawy roślin białkowych”.

Polscy rolnicy chcą uprawiać rośliny białkowe

Jak informuje Ministerstwo, “odnotowuje się znaczący wzrost zainteresowania uprawą roślin białkowych w Polsce, w tym soi”. Nie jest jednak optymistycznie:

– Problemem pozostaje nadal opłacalność produkcji, niepewność co do plonowania i niewystarczające zorganizowanie rynku roślin wysokobiałkowych od rolnika do producenta pasz – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na kłopoty – import

Jak informowaliśmy we wrześniu Sejm przyjął ustawę przedłużającą możliwość importu pasz genetycznie modyfikowanych do 2030 r.

W poprzedniej kadencji Sejmu przyjęto (1 grudnia 2022 r.) ustawę zakazującą importu tych pasz (jak również wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt) od 1 stycznia 2025 r.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy przedłużającą import do 2030 r. głosowało 236 posłów, 178 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosowania