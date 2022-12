Kolejny zły tydzień na rynku zbóż i rzepaku. Podsumowanie tygodnia

Piątek był kolejnym spadkowym dniem dla pszenicy i kukurydzy. Nieco wzrosła cena rzepaku, jednak mijającego tygodnia, podobnie jak kilku ostatnich, nie można zaliczyć do udanych.

Cena pszenicy spadła na Matif do 297,5 EUR/t, co oznacza spadek o 5,25 EUR/t t/t. Z najważniejszych wydarzeń tygodnia dla rynku pszenicy należy odnotować raport USDA, który niewiele zmienił jeśli chodzi o globalne zapasy pszenicy, za to zmodyfikował światową produkcję (-2 mln ton). Większe zbiory spodziewane są w Australii (+2 mln ton), niższe natomiast w Argentynie (-3 mln ton) i Kanadzie (-1 mln ton). Firma konsultingowa FranceAgriMer spodziewa się zwiększonego o 1,7 proc. obszaru zasiewów pszenicy w sezonie 2022/2023 oraz eksport na poziomie 10,3 mln ton wobec 10,0 mln ton poprzednio. Prognoza upraw według rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa wyniosła 80-85 mln ton.

Cena rzepaku spadła z 565,5 EUR/t w zeszły piątek do 560 EUR/t wczoraj. Najważniejsze informacje dotyczą pojawienia się długo wyczekiwanych opadów deszczu w Ameryce Południowej. Po wzrostach cen z początku tygodnia znów zaczęła spadać cena ropy naftowej. Ponadto ceny rzepaku w Paryżu nadal determinowane są przez znaczny import ziarna, przede wszystkim z Ukrainy.

Cena kukurydzy spadła z 286,75 EUR/t do 283,75 EUR/t t/t. Prognoza światowej produkcji spadła o 6,5 mln ton; dla Ukrainy o 4,5 mln ton, a dla Rosji o 1 mln ton. Globalne zapasy skurczyły się o 2 mln ton. W USA spada produkcja etanolu, zaś Europa nadal zalewana jest tanim ziarnem z Brazylii i Ukrainy.