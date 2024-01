Kolejny tydzień z niewielkimi podwyżkami: Ceny bydła mięsnego 18.01.2024

Trzeci tydzień stycznia przynosi dalsze niewielkie podwyżki cen skupu bydła mięsnego, jednak cały czas nie jest to to, na co czekają hodowcy. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 18.01.2024?

Ruch w punktach skupu cały czas nie jest zbyt duży, co niejako wymusza niewielkie podwyżki cen. Jednakże jak mówią analitycy, w najbliższym czasie raczej trudno będzie się spodziewać znaczących ruchów cenowych w górę ze względu na w dalszym ciągu słabnący popyt na wołowinę zarówno w Polsce jak i w UE.

Pewnym czynnikiem stabilizującym i zapobiegającym z kolei gwałtownym obniżkom cen powinna być natomiast niska podaż bydła w najbliższych tygodniach. Taka sytuacja będzie zatem raczej prowadzić do stabilizacji na tym rynku na obecnych poziomach i tylko ewentualnych niewielkich podwyżek.

Ceny na dzień 18.01.2024 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,9 – 13,8 zł netto/kg

– jałówki 6 -12,8 zł netto/kg

– krowy 4 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,2 – 21,3 zł netto/kg

– jałówki 16,8 – 22 zł netto/kg

– krowy 13- 17,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.