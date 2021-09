Kolejny tydzień pod znakiem wzrostu cen zbóż

Miniony tydzień upłynął pod znakiem wzrostu cen zbóż na światowych giełdach. Najwięcej w ujęciu tygodniowym zyskiwały pszenica i rzepak, zarówno na giełdzie w Paryżu jak i w Winnipeg.

Pszenica w stosunku do poprzedniego tygodnia zyskała w Paryżu 5,1 proc., co oznacza wzrost ceny o 12 EUR na tonie. Jeszcze więcej zyskał rzepak, bo 5,3 proc., co daje już 30 EUR/t w porównaniu do tygodnia kończącego się 10. września. Tym samym cena rzepaku wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku aż o 53,1 proc., czyli o 208,25 EUR/t.

Takie same wzrosty jak na giełdzie w Paryżu notował rzepak na giełdzie w Winnipeg, zarówno w ujęciu tygodniowym, jak i miesięcznym i rocznym.

Mniejszą dynamiką wzrostu cen niż w Paryżu charakteryzowała się pszenica w Chicago; tam w ujęciu tygodniowym jej cena wzrosła o 2,9 proc.

Również z mniejszą dynamiką niż w Paryżu rosły w Chicago ceny kukurydzy; o 1,9 proc. w porównaniu do 3,1 proc. (6,5 EUR/t w kontraktach na nowy zbiór).