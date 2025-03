Kolejny tydzień, kolejny rekord: Ceny bydła 20.03.2025

Kolejny tydzień, kolejne rekordy cen na rynku wołowiny. Stawki rosną i nic na razie nie zapowiada zmiany tej tendencji. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 20.03.2025?

Ceny bydła wysokie, a prognozy optymistyczne

Systematyczny brak podaży na rynku bydła mięsnego nie daje handlowcom możliwości do obniżek cen, co z pewnością powinno cieszyć hodowców. Wobec braku towaru na rynku skupujący nie mogą wybrzydzać i w nieznacznie w górę idą stawki skupu właściwie we wszystkich kategoriach.

Również analitycy Credit Agricole w swojej ostatnie prognozie Agromapa odnośnie rynku wołowiny zauważają, że ceny skupu bydła w najbliższych kwartałach pozostaną wysokie, a ich zmienność będzie determinowana głównie przez wahania popytu w warunkach systematycznego spadku podaży. Czynnikiem ryzyka dla sektora jest rosnąca presja ze strony chorób zwierząt, ale uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekują oni, że cena skupu bydła w Polsce wyniesie 13,00 zł/kg na koniec 2025 r.

Analitycy CA zauważają, że poprawiła się mocno opłacalność chowu bydła ponieważ relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 6,22 wobec 5,26 przed rokiem, osiągając nowy rekordowy poziom.

Ceny bydła na dzień 20.03.2025 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 10 – 16 zł netto/kg

– jałówki 7,5 -14,6 zł netto/kg

– krowy 5 – 12,5 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 20,2 – 25,8 zł netto/kg

– jałówki 18,2 – 24,5 zł netto/kg

– krowy 14,7- 22,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.

