“Kolejny parapodatek”. Przedsiębiorcy przeciwni Funduszowi Ochrony Rolnictwa w planowanej formie

20 lutego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Nie przez wszystkie środowiska został on ciepło przyjęty.

Projekt zakłada m.in. zabezpieczenie funduszy dla rolników w momencie, kiedy nabywca ich produktów ma problem z wypłacalnością, natomiast sam Fundusz miałby być finansowany przez podmioty skupujące produkty rolne bezpośrednio od rolników. Przeciwko rozwiązaniom są m.in. przedstawiciele branży zbożowo-młynarskiej.

– Najprościej mówiąc każdy podmiot będący podatnikiem VAT i nabywający produkty bezpośrednio od rolników, zajmujący się ich skupem, przechowywaniem obróbką lub przetwórstwem zostanie obciążony dodatkowym podatkiem – wyjaśnia prezes związku młynarskiego Krzysztof Gwiazda.

– Podmioty skupiające produkty rolne w celu ich przechowywania, obrobienia czy przetworzenia i dalszej odsprzedaży, będą zobowiązane do wpłat w wysokości 0,25% na Fundusz Ochrony Rolnictwa wartości netto nabywanych produktów rolnych – dodaje. – Uważamy, że jest kolejny parapodatek, marże są mikroskopijne, a ta opłata jeszcze je uszczupla.

– Fundusz Ochrony Rolnictwa jest to kolejne rozwiązanie napisane na kolanie, prowizoryczne od początku do końca. Nie byłoby ono potrzebne, gdyby polskie prawo było prawem, gdyby sądy działały sprawnie…Można wymieniać bez końca. Należałoby się zastanowić dlaczego ten fundusz ma dotyczyć tylko rolników? Dlaczego nie obejmuje innych branż? Dlaczego fundusz nie przewiduje wypłaty rekompensaty przedsiębiorcy w przypadku, gdy to rolnik stał się niewypłacalny i odmawia zapłaty za dostarczony nawóz czy materiał siewny? A co w sytuacji, gdy rolnik odmawia wykonania zawartej wcześniej umowy sprzedaży, a firma zajmująca się przetwórstwem ponosi z tego tytuły wymierne i policzalne straty? Dlaczego nie może być ona objęta takim samym wsparciem? – zastanawia się i stawia pytania Krzysztof Gwiazda.