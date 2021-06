Kolejny niewybuch znaleziony na polu

Sporych rozmiarów pocisk artyleryjski znaleziony został podczas prac polowych, prowadzonych w warmińsko – mazurskiej miejscowości Krekole.

Zgłoszenie dotyczące odnalezienia niewybuchu przez rolnika wpłynęło do policjantów z Lidzbarka Warmińskiego 28 czerwca rano. Zajmujący się polem mężczyzna przerwał wówczas pracę, a policyjny pirotechnik po przybyciu na miejsce rozpoznał znalezisko jako pocisk artyleryjski kalibru około 70 mm, pochodzący z okresu drugiej wojny światowej.

– Niewybuch został zabezpieczony, teren wokół przeszukany. Znalezisko zostało zabezpieczone przez policjantów do czasu przyjazdu patrolu minerskiego, który podjął niewybuch celem neutralizacji na poligonie wojskowym – informują policjanci z Lidzbarka.

Czy wiesz, co należy zrobić, gdy znajdziesz niewybuch?

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału nie należy go odkopywać, dotykać, oglądać czy przenosić w inne miejsce, a także kategorycznie nie wolno wrzucać go do ognia, stawu, jeziora czy rowu. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji.

Powiadamiając funkcjonariuszy istotne jest, aby przekazać im wiedzę na temat:

miejsca odnalezienia niewybuchu, znalezionego przedmiotu (opisać słownie co widzimy, uwzględniając ilość i wielkość znaleziska), danych personalnych osoby zgłaszającej.

Paweł Palica

Fot. KPP Lidzbark Warmiński