Kolejny dzień z gwałtownymi burzami

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś burze możliwe są niemal w całym kraju, choć najbardziej groźne będą po południu i wieczorem w jego wschodniej części (drugi stopień zagrożenia). Tam silny wiatr i grad mogą niszczyć uprawy, a intensywne opady powodować lokalne podtopienia. Warunki będą sprzyjały również powstawaniu trąb powietrznych.

Według meteorologów IMGW, tam możemy się spodziewać opadów deszczu 30 – 40 mm, lokalnie 60 mm/m2, a przy kumulacji opadów w jednym miejscu nawet więcej. Porywy wiatru na przeważającym obszarze do 80 km/h, jednak mogą się zdarzyć bardzo lokalnie sytuacje, zwłaszcza na wschodzie, z porywami do 100-110 km/h oraz trąby powietrzne. Grad miejscami do 4-5 cm.



Burzom na zachodzie kraju, które rozwinął się po południu, mogą towarzyszyć opady deszczu do około 25 mm/m2, porywy wiatru do 65-70 km/h, oraz niewielki grad.

Na wschodzie kraju burze będą występowały także w nocy z poniedziałku na wtorek.

Źródło: IMGW