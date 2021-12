Kolejny dzień przecen zbóż na światowych giełdach. Pszenica w tydzień straciła 10%

Trwa spowodowany kolejną mutacją koronawirusa dynamiczny trend spadkowy na rynku surowców. Cena pszenicy spadła o 10 proc. w ciągu tygodnia, kontynuując wczoraj trend spadkowy. Tanieje też ropa, a wraz z nią oleiste i kukurydza służąca do produkcji bioetanolu.

Co ciekawe, jeszcze przed tygodniem ceny zbóż osiągały historyczne szczyty; w zeszłą środę tona pszenicy na MATIF wyceniana była na przeszło 310 EUR/t.

– W ciągu kilku sesji unijne kontrakty na zboża i rzepak potaniały o 6 proc. -10 proc. We wtorek (30.11.2021) na zamknięciu paryskiej sesji pszenica (seria najbliższa) kosztowała „tylko” 279,5 eur/t w porównaniu do 311,5 eur/t – tydzień wcześniej (spadek o 10,3 proc.). Analogiczny kontrakt na kukurydzę wyceniany był na 237 eur/t, czyli o 21 euro (-8,1 proc.) niżej niż przed tygodniem. Rzepak zamknął wtorek na poziomie 644,75 eur/t po spadku o 32 euro w skali tygodnia (23-30.11.2021) – informuje serwis e-WGT.

– We wczesnej fazie pandemii mieliśmy już do czynienia z takimi reakcjami kapitału spekulacyjnego. Wtedy notowania ropy osiągnęły przez moment wartość ujemną i ciągnęły w dół wszystkie surowce. Same informacje o opracowaniu szczepionki, a potem kolejnych przywróciły napływ olbrzymich pieniędzy na rynki surowcowe i powrót do trendu wzrostowego. Wtedy jednak największe banki centralne i rządy nie widziały problemu inflacji i na masową skalę “drukowały” pieniądze, pompując bańkę spekulacyjną (doskonały przykład to FED i NBP) – wyjaśnia Andrzej Bąk z serwisu e-WGT.

Zdaniem analityków, pomimo niezmiennej sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż, kapitał spekulacyjny może zostać przekierowany na inne inwestycje, tj. obligacje czy lokaty bankowe, których opłacalność wzrasta w wyniku działań antyinflacyjnych, tj. podwyżki stóp procentowych.