Kolejni sprzedawcy aktualizują cenniki. Ceny nawozów 13.07.2024

W bieżącym tygodniu kolejni sprzedawcy zdecydowali się na aktualizację cenników. Średnie ceny niektórych nawozów mineralnych są wyższe niż przed tygodniem, podczas gdy inne nawozy potaniały. Część cen nawozów pozostała niezmieniona. Poniżej przedstawiamy aktualną sytuację na rynku nawozowym.

W punktach sprzedaży utrzymuje się brak dostępności niektórych rodzajów nawozów. Część z nich pozostaje w ofercie, jednak ich zakup nie jest bieżący. Oznacza to, że nawozy są dostępne w ograniczonych ilościach lub ich dostawa może być opóźniona. Dystrybutorzy ostrożnie podchodzą do zapełniania magazynów, ponieważ popyt na zakup nawozów zmalał. Z drugiej strony niepewność cenowa wpływa na decyzyjność sprzedawców w kwestii gromadzenia zapasów.

Niski popyt na zachodzie

Podwyżki cen nawozów azotowych oraz trwające żniwa spowodowały spadek popytu na te produkty w Niemczech. Rolnicy niechętnie kupują drogie nawozy w kontekście spadających cen zbóż – czytamy na stronie agrarheute.com.

W odniesieniu do końca czerwca, w lipcu ceny mocznika, saletry amonowo-wapniowej (KAS) oraz roztworu saletrzano-mocznikowego (AHL) wzrosły. Mocznik jest droższy blisko o 20 euro/t i kosztuje 455 euro/t. Saletra kosztuje 321 euro/t, a AHL można nabyć za 295 euro/t (wzrost o 5 euro/t względem ubiegłego miesiąca). W tendencji spadkowej znajduje się Korn-Kali, który kosztuje 15 euro mniej niż na końcu czerwca, czyli 285 euro/t – podaje agrarheute.com.

Przetarg w Indiach

Ogłoszony z końcem czerwca przetarg na mocznik w Indiach, został planowo zamknięty 8 lipca. Najniższa oferta jaką otrzymał indyjski importer IPL to 350,50 USD/t dla ilości 50 tys. ton (zachodnie wybrzeże) oraz 365 USD/t dla ilości 100 tys. ton (wschodnie wybrzeże). Zgodnie z zasadami przetargu, ilości te zostaną potwierdzone, jednak nie spełniają zakładanego celu ilościowego. W odpowiedzi, IPL złożył kontroferty do wszystkich producentów, którzy wcześniej złożyli oferty, proponując cenę 365 USD/t z terminem do 13 lipca.

Według analityków, ze względu na ograniczony popyt oraz wyższe od oczekiwanych oferty, przeprowadzony przetarg nie będzie miał znacznego wpływu na rynek globalny nawozów azotowych.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1671,90 Bez zmian Saletrosan 26 plus 1680 Bez zmian Saletrosan 30 Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1488 Bez zmian Siarczan amonu AS21 macro Brak dostępności ANVISTAR 34 N 1712 Spadek ceny -10 zł/t Salmag* 1433,50 Wzrost ceny +9 zł/t Canwil Brak dostępności RSM 32 1480 Wzrost ceny +10 zł/t RSM 30 Brak dostępności RSM 28* 1348,60 Bez zmian RSM 26N+3S* Brak dostępności Pulan 34,4 1662,20 Wzrost ceny +48,80 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2180 Bez zmian Polifoska 5* Brak dostępności Polifoska 6 2767 Wzrost ceny +17 zł/t Polifoska 7 Brak dostępności Polifoska 8 2806,90 Wzrost ceny +17,60 zł/t Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1597 Wzrost ceny +27,70 zł/t Sól Potasowa 1974,20 Spadek ceny -31,70 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3110,10 Wzrost ceny +26,80 zł/t Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2832 Spadek ceny -12 zł/t

*Ograniczona dostępność