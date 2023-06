Kolejne podwyżki przy malejącej podaży: Ceny zbóż 15.06.2023

Tydzień kończy się kolejnymi podwyżkami cen na rynku krajowym co jest efektem zwyżkujących notowań na giełdach światowych i coraz większych obaw o możliwe skutki suszy u wielu najważniejszych światowych producentów zbóż.

Większość zbóż na naszym rynku kończy tydzień podwyżkami o 20-30 zł na tonie, co można tłumaczyć zmniejszającą się podażą ziarna, gdyż duża część rolników już sprzedała posiadane zapasy i przygotowuje się do kolejnego sezonu żniwnego.

Na podwyżki nakładają się również dobre informacje z rynków światowych na których to notowania w minionym tygodniu szły w górę za sprawą rosnących obaw o wpływ suszy na nowe zbiory, choć ostatnie prognozy pogody przewidujące opady nieco łagodzą te obawy. Nie mniej jednak prognozy analityków, jak chociażby ostatnia od Strategie Grains, która obniżyła prognozę zbiorów pszenicy miękkiej w UE o 1,3 mln ton nie pozwalają na spadki.

Dzięki takim czynnikom obecnie skupy płacą za pszenicę konsumpcyjną na poziomie od 700 do 950 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie normą jest wycena poniżej 700 zł za tonę i tylko nieliczne skupy oferują stawki powyżej 800 zł za tonę, nie mniej jednak rozstrzał cenowy jest spory. Najniższą ceną jaka jest obecnie oferowana to 640 zł/t a maksymalnie jest to 870 zł/t.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 610 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 800 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 620 zł/t do nawet 1240 zł/t. Na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 620 do 800 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 530 do 750 zł/t, a paszowe od 510 do 700 zł/t. Dość wysokie jak na obecny moment pozostają maksymalne ceny rzepaku. Najwyższa stawka jaką ankietowane przez nas firmy skupowe oferują za rzepak wynosi 1870 zł/t. a minimalnie kupujący chcą płacić 1550 zł/t.

Nieznacznie wzrosły także ceny kukurydzy po tygodniach, kiedy to maksymalna cena nie przekraczała 900 zł/t. Maksymalnie kupujący chcą płacić 910 zł, ale cena minimalna jest sporo poniżej 800 zł i wynosi obecnie 740 zł za tonę, choć trzeba powiedzieć, że takich ofert nie jest dużo.