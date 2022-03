Kolejne nagranie z ciągnikiem holującym rosyjski bojowy wóz piechoty [video]

Do sieci trafiło kolejne już nagranie, na którym widać ciągnik prawdopodobnie marki Belarus holujący rosyjski bojowy wóz piechoty. W tweecie udostępnione zostały dwa filmy, interesujący nas znajduje się poniżej.

This farmer have more armored vehicles than some of the European armies.

277/ pic.twitter.com/J5RyRykFEe — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) March 4, 2022

W tle słyszymy piosenkę z rosyjskiej kreskówki, której tekst w luźnym tłumaczeniu brzmi:

“Przez pola, przez pola, niebieski traktor jedzie do nas, u niego w przyczepie ktoś piosenkę śpiewa, a ty mały próbuj zgadnąć, kto to, kto to, kto tę piosenkę śpiewa”.

Tłumaczami poezji niestety nie jesteśmy… ;)

To nie pierwsze tego typu nagranie; furorę w sieci zrobiło dotychczas nagranie, we którym belarus również holuje rosyjski BMP oraz to, w którym dwa ciągniki marki John Deere ciągną na linie wyrzutnię pocisków kierowanych Tor-M2 używaną do zwalczania obiektów powietrznych na bliskim dystansie.

