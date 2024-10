Start naboru już w środę. Warunki i lista maszyn, jakie można kupić w ramach dofinansowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o planowanym uruchomieniu kolejnego naboru wniosków o dofinansowania zakupu maszyn lub urządzeń rolniczych. Tym razem w ramach “Inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu”. Nabór rusza 23 października.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

W ramach “Inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu” można starać się o dofinansowanie takich inwestycji jak np. budowa lub przebudowa płyt i zbiorników do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych czy budowa lub zakup zbiorników i urządzeń do poprawy gospodarowania wodą.

Można jednak uzyskać dofinansowanie także do zakupu maszyn i urządzeń rolniczych służących do stosowania nawozów mineralnych lub naturalnych, kompostu, produktów pofermentacyjnych; ochrony roślin; siewu; uprawy gleby; pielęgnacji i zbioru biomasy z trwałych użytków zielonych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Każdą z tych inwestycji przy pomocy otrzymanego dofinansowania może otrzymać rolnik indywidualny (posiadający nie więcej niż 300 ha). Grupy rolników (co najmniej trzech) mogą uzyskać dofinansowanie wyłączenie na zakup maszyn lub urządzeń, albo na inwestycje niematerialne, np. zakup licencji.

Jakie trzeba spełnić warunki?

Przyszli beneficjenci muszą mieć za sobą specjalistyczne szkolenie, które prowadzą Ośrodki Doradztwa Rolniczego, lub zobowiązać się do jego ukończenia przed złożeniem wniosku o płatność.

Jaka kwota dofinansowania?

Maksymalna wysokość pomocy jaką może otrzymać indywidualny rolnik w całym okresie realizacji PS WPR na lata 2023-2027 wynosi 200 tys. zł.

W przypadku budowy nowych zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych jest to ryczałt określany według kosztów jednostkowych. Przy pozostałych inwestycjach jest to refundacja części kosztów kwalifikowanych.

Poziom dofinasowania w obu przypadkach wynosi do 65%. Dla inwestycji dot. budowy nowych zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych stanowi on sumę iloczynów kosztów jednostkowych oraz pojemności zbiornika do przechowywania nawozów lub powierzchni płyty; dla pozostałych przedsięwzięć jest to suma kosztów kwalifikowanych.

Grupa rolników może otrzymać refundację w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych.

Kiedy składać wnioski?

Nabór wniosków startuje 23 października i ma trwać do 20 listopada 2024 r. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto pamiętać, że na etapie składania wniosku można się ubiegać o przyznanie 50-procentowej zaliczki – informuje ARiMR.

Lista inwestycji w ramach projektu

Inwestycje związane z produkcją zwierzęcą

1.Elektroniczne stacje paszowe (automatyczne stacje żywieniowe)

2. Wozy paszowe rozdrabniająco-mieszające z systemem ważącym

3. Beczkowozy z poidłami do pojenia zwierząt w chowie pastwiskowym*

4. Ogrodzenie pastwisk, w tym elektryzatory sieciowe lub akumulatorowe*

5. Zamknięte zbiorniki betonowe na gnojowicę

6. Zamknięte zbiorniki betonowe na gnojówkę

7. Zamknięte zbiorniki metalowe na gnojowicę

8. Zamknięte zbiorniki metalowe na gnojówkę

9. Zamknięte zbiorniki z tworzywa sztucznego na gnojówkę lub gnojowicę

11. Elastyczne zbiorniki z tworzywa sztucznego na gnojówkę lub gnojowicę

10. Otwarte zbiorniki na gnojowicę (realizowane łącznie z jedną z inwestycji wymienionych w poz.13, 15, 17)

11. Otwarte zbiorniki na gnojówkę (realizowane łącznie z jedną z inwestycji wymienionych w poz.14, 16)

12. Przykrycie z pływających elementów z tworzyw sztucznych dla zbiorników na gnojowicę

13. Przykrycie z pływających elementów z tworzyw sztucznych dla zbiorników na gnojówkę

14. Dach z elastycznego tworzywa nad zbiornikiem na gnojowicę

15. Dach z elastycznego tworzywa nad zbiornikiem na gnojówkę

16. Stalowy dach dla zbiorników żelbetowych i metalowych na gnojowicę

17. Płyty obornikowe

18. Separator ślimakowy gnojowicy

19. Pompy, mieszadła i miksery gnojowicy do zbiorników zamkniętych

20. Zadaszenie płyty obornikowej

21. Nieprzepuszczalna tkanina techniczna do przykrycia pryzmy obornika

22. Składowisko z podłożem denitryfikacyjnym do przechowywania obornika

23. Płyty do przechowywania pasz, silosy przejazdowe

24. Urządzenia do optymalizacji warunków mikroklimatycznych w budynkach inwentarskich*

25. System wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynkach inwentarskich sterowany automatycznie z zastosowaniem filtrów powietrza*

26. Systemy oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich.

27. System kontroli i sterowania parametrami mikroklimatu w budynkach inwentarskich*

Programy komputerowe, aplikacje, urządzenia wspierające i optymalizujące proces podejmowania decyzji produkcyjnych

28. Programy komputerowe do bilansowania dawek pokarmowych i żywienia zwierząt gospodarskich*.

29. Programy do tworzenia map aplikacyjnych nawożenia i oprysku

30. Programy wspomagające planowanie nawożenia, precyzyjną ochronę roślin lub inne prace polowe

32. Komputery pokładowe i oprzyrządowanie do sterowania precyzyjną dawką nawozów, nasion, środków ochrony roślin (do rozsiewaczy nawozów, rozrzutników obornika, wozów asenizacyjnych, siewników, opryskiwaczy)

33. Systemy mapowania plonu

34. Drony rolnicze

35. Urządzenia do oznaczania zaopatrzenia roślin w azot (ręczne i mobilne)

36. Rolnicze stacje meteo wraz z oprogramowaniem i czujnikami pomiarowymi

37. Systemy jazdy równoległej i automatycznego prowadzenia ciągnika lub maszyny

Maszyny do stosowania nawozów mineralnych

38. Rozsiewacze nawozów mineralnych spełniające europejską normę EN-13739

39. Rozsiewacze nawozów z automatycznym systemem kontroli i sterowania ilością wysiewanego nawozu

40. Rozsiewacze z automatyczną kontrolą oraz sterowaniem szerokością i symetrycznością rozsiewu nawozu (rozsiewacze „radarowe”)

41. Dwutarczowe rozsiewacze nawozów sterujące precyzyjną dawką nawozów mineralnych proporcjonalnie do prędkości jazdy

42. Dwutarczowe rozsiewacze nawozów z kontrolowanym promieniem rozrzutu

43. Urządzenia rozsiewu granicznego nawozów mineralnych

44. Rozsiewacze przystosowane do zmiennej aplikacji nawozów mineralnych z wykorzystaniem cyfrowych map pola i sygnału GPS

45. Zestawy testowe do pomiaru równomierności rozsiewu nawozów mineralnych 46. Rozsiewacze wapna nawozowego

47. Rozsiewacze pneumatyczne

48. Narzędzia uprawowe z nawożeniem wgłębnym

49. Dozowniki do fertygacji lub chemigacji

50. Agregaty uprawowo-siewne z nawożeniem wgłębnym

51. Siewniki punktowe z nawożeniem wgłębnym

Maszyny i urządzenia do stosowania nawozów naturalnych, kompostu, produktów pofermentacyjnych

52. Aplikatory płynnych nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych typu: − węże wleczone, − płozy wleczone, − aplikator doglebowy szczelinowy (tarczowy), − aplikator doglebowy kultywatorowy lub talerzowy, − aplikator zębowy

53. Wozy asenizacyjne z aplikatorami płynnych nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnymi wskazanymi w poz. 52

54. Rozrzutniki obornika lub kompostu z adapterem pionowym lub tarczowym (uniwersalnym) wyposażone w deflektory kierunku rozrzutu

55. Rozrzutniki obornika lub kompostu z dynamicznym systemem kontroli dawki

56. Rozrzutniki obornika lub kompostu z systemem elektronicznej regulacji prędkości przenośnika w zależności od zmian prędkości jazdy

57. Aeratory do produkcji kompostu z obornika i masy organicznej

Maszyny i urządzenia do ochrony roślin

58. Opryskiwacze zaliczane do klasy 75% redukcji znoszenia

59. Opryskiwacze polowe z belką PSP (pomocniczy strumień powietrza), w tym opryskiwacze rzędowe

60. Sadownicze opryskiwacze recyrkulacyjne z odzyskiwaniem cieczy użytkowej (tunelowe, kolektorowe, reflektorowe)

61. Opryskiwacze polowe z systemami zapobiegającymi nakładaniu środków ochrony roślin (nakładki) i ich nierównomiernemu nanoszeniu na łukowych odcinkach pola

62. Opryskiwacze sadownicze wielogardzielowe z kierowanym strumieniem powietrza

63. Opryskiwacze sensorowe do selektywnego opryskiwania upraw sadowniczych i polowych

64. Opryskiwacze sadownicze z asymetryczną regulacją wydajności strumienia powietrza zdalnie z miejsca operatora

65. Opryskiwacze z głowicami dwuczynnikowymi

66. Opryskiwacze rzędowe, pasowe i osłonowe stosowane w uprawach polowych, warzywniczych, szkółkarskich lub plantacjach owoców miękkich

67. Zaprawiarki do nasion i bulw

68. Chwastowniki, aeratory polowe i łąkowe

69. Pielniki do upraw międzyrzędowych, w tym z doglebowymi aplikatorami nawozów, mikroelementów lub biopreparatów

70. Pielniki boczne do sadów

71. Pielniki termiczno-płomieniowe (termopielniki)

72. Urządzenia do mechanicznego niszczenia szkodników w uprawach

73. Maszyny do elektrycznego odchwaszczania (pielenia) i desykacji upraw Budowle i urządzenia do poprawy gospodarowania wodą

74. Zamknięte naziemne zbiorniki do retencji wody

75. Podziemne zbiorniki do retencji wody

76. Instalacje do pozyskiwania i zagospodarowania wody deszczowej

77. System odzysku wody z mycia urządzeń udojowych

78. Systemy lub urządzenia do ponownego wykorzystania, filtrowania lub uzdatniania wody Maszyny do uprawy gleby i siewu

79. Narzędzia i maszyny do głębokiej uprawy bezorkowej

80. Agregat do siewu bezpośredniego (bezorkowa uprawa gleby), w tym do siewu w mulcz

81. Brony talerzowe do wymieszania obornika z glebą

82. Wał posiewny

83. Siewniki do poplonu i trawy

84. Mulczery (rozdrabniacze polowe) przygotowujące mulcz ze słomy oraz z roślin uprawianych jako śródplony lub międzyplony

85. Maszyny do ściółkowania gleby w polowych uprawach ogrodniczych

86. Rozdrabniacze łęcin

Maszyny i urządzenia do uprawy, pielęgnacji i zbioru biomasy z trwałych użytków zielonych

87. Pługi łąkowe

88. Glebogryzarki stosowane do uprawy trwałych użytków zielonych

89. Wały i włóki łąkowe

90. Kosiarki

91. Maszyny do obróbki skoszonej zielonki

92. Prasy zbierające zwijające wykorzystywane do zbioru z trwałych użytków zielonych

93. Prasy zbierające wielkogabarytowe wykorzystywane do zbioru z trwałych użytków zielonych

94. Prasoowijarki do zbioru z trwałych użytków zielonych

95. Owijarki wykorzystywane do zbioru z trwałych użytków zielonych

96. Prasy silosujące do zakiszania siana w rękawach foliowych

97. Sieczkarnie ciągnikowe z zespołem podbierającym

98. Adapter podbierający do sieczkarni samobieżnych

99. Adapter-kosiarka do sieczkarni samobieżnych

100. Przyczepy zbierające (samozaładowcze) do zbioru podsuszonej zielonki wyposażone w noże docinające

101. Platformy do bel (przyczepy platformowe) do zwózki bel siana i zielonek

102. Przyczepy objętościowe do zwózki zielonek z trwałych użytków zielonych

103. Maszyny i narzędzia do ugniatania oraz formowania zielonki w silosie lub na pryzmie Inne

104. Maszyny i urządzenia do pielęgnacji zadrzewień i zakrzewień śródpolnych

105. Sadownicze rozdrabniacze gałęzi

106. Systemy siatek przeciwgradowych

107. Stanowiska bioremediacyjne do pozostałości środków ochrony roślin

108. Stanowiska do napełniania i mycia opryskiwaczy wyposażone w instalację do zbierania popłuczyn

109. Stanowiska do oczyszczania wody z zanieczyszczeń chemicznych

110. Stanowiska do dehydratacji płynnych pozostałości środków ochrony roślin

111. Osłony zapobiegające znoszeniu cieczy opryskowej poza strefę opryskiwania

112. Sprzęt do mycia budynków inwentarskich, hal produkcyjnych oraz urządzeń, maszyn rolniczych i pojazdów rolniczych

* Nie wspiera się w zakresie chowu lub hodowli bydła lub świń