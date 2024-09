Kluczowy eksporter zbierze w tym roku mniej rzepaku

Zbiory rzepaku w Kanadzie mają spaść w stosunku do ubiegłego roku o 1,1% do 19 mln ton. Powodem spadku ma być niesprzyjająca – zbyt sucha i gorąca pogoda – informuje Statistics Canada, choć spadła też powierzchnia upraw tej rośliny – o 0,4% r/r.

Kanadyjscy rolnicy zbiorą za to więcej pszenicy; 34,4 mln ton oznaczałoby wzrost produkcji o 4,1% w stosunku do ubiegłego roku. Za ten wzrost odpowiada przede wszystkim pszenica durum, nieco mniej ma być za to pszenicy jarej.

Również więcej ma być soi; prognozowane 7,2 mln ton to o 3,1% więcej r/r. Produkcja kukurydzy na ziarno ma z kolei spaść o 1,6% do 15,2 mln ton. Tutaj za spadek odpowiada przede wszystkim mniejsza powierzchnia upraw. Aż o 5,2%.

Ostateczne wyniki produkcji zbóż i oleistych w Kanadzie mają pojawić się 5 grudnia.

Źródło: Statistics Canada