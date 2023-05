Kłopoty Grupy Azoty. Orlen przejmie zakłady nawozowe w Puławach?

Jak donosi Business Insider, w najbliższych dniach mogą rozpocząć się negocjacje w sprawie przejęcia przez Orlen Zakładów Azotowych w Puławach. Powodem mają być m.in. fatalne wyniki Grupy Azoty.

W pierwszym kwartale tego roku Grupa Azoty zanotowała stratę opiewającą na 555 mln zł netto wobec zysku na poziomie 882 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku, przy czym największą stratę sięgającą 282 mln zł netto zanotowała Grupa Azoty Puławy.

Niedawno można było przeczytać w Pulsie Biznesu o trwających przymiarkach Orlenu (obecnie właściciela m.in. Anwilu) do zakupu puławskich zakładów, teraz te informacje potwierdza BI.

Skąd jednak cała sytuacja? – Nie mamy zbyt szerokiej palety możliwości, jeśli chodzi o dostawcę gazu. Gdyby zgodził się on trochę obniżyć marżę, to grupa nie miałaby dzisiaj tak dużych problemów. Podobnie jest z węglem — gdyby dostawca tego surowca wywiązał się z podpisanej wcześniej mowy, to też nie mielibyśmy problemów. To nasi przyjaciele z państwowych spółek zgotowali nam ten los i teraz trwa gorączkowe poszukiwanie rozwiązania – twierdzi źródło serwisu Business Insider.

To nie koniec kłopotów, bowiem 12 maja związki zawodowe złożyły zawiadomienie do prokuratury, w którym zarzucono Grupie Azoty i Zarządowi puławskich zakładów “szkodę majątkową w wielkich rozmiarach”; chodzi o zamknięcie linii produkcyjnych kaprolaktamu i melaminy.

