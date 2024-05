Klęska w Rosji. Pszenica najdroższa od marca 2022

Bardzo dobre rozpoczęcie tygodnia na rynku pszenicy przynosi kolejne rekordy cenowe, które związane są z obawami o wielkość produkcji u głównych eksporterów, czyli w Rosji i w Ukrainie. Nieco gorzej jest w przypadku cen rzepaku, choć i tu ceny oscylują wokół wielomiesięcznych maksimów.

W poniedziałek pszenica na Matif osiągnęła najwyższy poziom od 15 miesięcy i cena kontraktu wrześniowego wzrosła o 7,75 EUR do 269 EUR/t, a maksimum w czasie sesji było na poziomie 269,25 EUR, co stanowi najwyższą cenę od marca 2023 r. W USA giełdy były w poniedziałek nieczynne z powodu Dnia Pamięci, jednak dziś rano ceny na CBoT również gwałtownie rosną.

Powodem tak dobrych nastrojów są spadające prognozy zbiorów w Rosji i na Ukrainie. Rosyjska firma doradztwa rolniczego IKAR obniżyła szacunki zbiorów pszenicy z 83,5 mln ton do 81,5 mln ton. Eksport pszenicy wynosi obecnie 44 mln ton, a całkowity eksport zbóż – 55,5 mln ton. W bieżącym roku gospodarczym USDA spodziewa się eksportu rosyjskiej pszenicy na poziomie 53,5 mln ton, co oznacza, że ​​w przyszłym roku na rynku światowym może zabraknąć prawie dziesięciu milionów ton pszenicy pochodzącej z samej Rosji .

Ponadto trwa dalsza ocena rozmiaru szkód spowodowanych przez mróz, gdyż silne mrozy tej wiosny uszkodziły około 1,5 mln hektarów zboża w Rosji, a łączna powierzchnia może wzrosnąć do 2 mln hektarów, powiedział w poniedziałek szef Rosyjskiego Związku Zbożowego. Dodatkowo brakuje opadów, co szczególnie dotyka południową Rosję. Z kolei na południowej Syberii padało zbyt dużo deszczu i podtopienia wpływają na zasiewy pszenicy jarej, której do tej pory zasiano 4,1 mln hektarów, co stanowi najmniejszy obszar od 2018 r.

Z kolei od spadków rozpoczęły tydzień notowania rzepaku na Matif i kontrakt sierpniowy spadł o 1,50 EUR do 489 EUR/t. Natomiast w USA giełdy były w poniedziałek nieczynne z powodu Dnia Pamięci, ale dziś rano na CBoT notowania śruty sojowej, nasion soi i oleju sojowego rosną .

Europejski serwis prognostyczny MARS nieznacznie obniżył prognozę zbiorów rzepaku w UE. Obecnie oczekuje się średnich plonów na poziomie 3,21 t/ha w porównaniu do 3,26 t/ha w kwietniu. Oznaczałoby to jedynie niewielkie przekroczenie średniej z pięciu lat wynoszącej 3,18 t/ha. W przypadku słonecznika prognoza plonów nieznacznie wzrasta z 2,24 do 2,25 t/ha (średnia: 2,15 t/ha). Dla soi spodziewany jest plon na poziomie 2,82 t/ha (kwiecień: 2,86, średnia: 2,73 t/ha) .

Co nie mniej istotne również na Ukrainie pogorszyły się perspektywy zbiorów nasion oleistych i Ukraińskie Stowarzyszenie Handlowców Zbożem UGA obniżyło w poniedziałek prognozę zbiorów zbóż i nasion oleistych w 2024 roku z dotychczasowych 76,1 mln ton do 74,6 mln ton. Zbiory obejmą 13,7 mln ton nasion słonecznika, 5,5 mln ton soi i 4,3 mln ton rzepaku. W 2021 roku na Ukrainie zebrano rekordowe 107 mln ton zbóż i nasion oleistych, w tym 16,4 mln ton nasion słonecznika. Możliwy spadek zbiorów w nowym sezonie wynika zarówno ze zmniejszenia obszarów uprawnych, jak i suszy w maju tego roku w wielu regionach na wschodzie i południu kraju. UGA wyjaśniła, że ​​pomimo gorszych perspektyw zbiorów prognoza eksportu zostanie obniżona jedynie o 200 tys. ton do 43,5 mln ton. Obejmuje to 3,4 mln ton rzepaku i 4,0 mln ton soi.

