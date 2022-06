Kleje do rzepaku sklejają łuszczynę i zapobiegają osypywaniu nasion

Coraz powszechniejszym zabiegiem stosowanym zarówno w polskim rolnictwie, jak i na całym świecie jest stosowanie tzw. sklejaczy łuszczyn. Zastosowanie ich jest uzasadnione, gdyż znacznie ograniczają straty nasion.

Zmienne warunki atmosferyczne, z którymi mamy corocznie do czynienia w okresie dojrzewania rzepaku ozimego sprawiają, że straty nasion mogą być znaczne. Warunkami atmosferycznymi, generującymi straty są opady deszczu, którym często towarzyszą silne wiatry występujące naprzemiennie z okresami silnego nasłonecznienia z niedoborami wody. W takich warunkach dochodzi do kurczenia i rozkurczania łuszczyn. W konsekwencji następuje ich otwieranie i osypanie nasion.

Osypujące nasiona silnie wpływają na straty ilościowe plonu. Im zmienność warunków atmosferycznych jest większa i częściej następuje, tym straty są większe. Straty wynikające z osypania nasion związane są również z właściwościami, a ściślej mówiąc ze skłonnością poszczególnych odmian do osypywania. Obecnie dostępne na polskim rynku odmiany nie wykazują skłonności do osypywania, jednak są pewne, niewielkie zróżnicowania w tym względzie.

Sklejacze łuszczyn

Łuszczyny można zabezpieczyć przed otwieraniem, stosując tzw. sklejacz. Preparat ten ogranicza znacząco straty powodowane otwieraniem łuszczyn, choć nie w stu procentach. Wszystko zależy z jaką skalą i siłą oddziaływań warunków atmosferycznych będziemy mieli do czynienia. Niemniej nie należy się zrażać i zastanowić się, czy nie skleić łuszczyn. Każda strata nasion negatywnie wpływa na wynik finansowy gospodarstwa, a koszty związane ze sklejaniem łuszczyn nie są zbyt duże. Dlatego zabieg ten należy bardzo poważnie rozważyć.

Działanie sklejaczy polega na tworzeniu na powierzchni łuszczyn powłoki, dzięki której zostaje ona zamknięta aż do żniw. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów dedykowanych do sklejania łuszczyn (tab.1). Oparte są na naturalnej żywicy drzew, polimerach terpenowych, czy kopolimerach butadieno-sterynowych. Niezależnie jakie związki wchodzą w skład sklejacza, mają takie samo zadanie do spełnienia – skleić łuszczynę i zapobiec osypywaniu nasion.

Preparaty dedykowane do sklejania łuszczyn można aplikować solo lub w mieszaninie z preparatami przeznaczonymi do desykacji (tab. 2). Decydując się na stosowanie sklejaczy, należy pamiętać, że termin ich stosowania zależy głównie od tego czy są one stosowane solo czy w mieszaninie z preparatem desykującym.

Termin klejenia

W sytuacji, gdy sklejacz stosowany jest solo – bez desykanta, zabieg należy wykonać, gdy większość łuszczyn ma kolor zielonkawo-żółtawy, łuszczyny są elastyczne, a podczas zginania (w literę V) lekko pękają, ale nasiona nie osypują się. Stosując sklejacz wraz z desykacją zabieg należy przeprowadzić nieco później. W tym przypadku aplikację wykonuje się, gdy łuszczyny są elastyczne (podczas zginania w literę V lekko pękają i wysypują się z nich pojedyncze nasiona). Niezależnie czy sklejacze stosowane są solo, czy w mieszaninie, zawsze należy pamiętać, aby stosować je zgodnie ze wskazaniami producenta.

Tabela 1. Przykładowe preparaty zapobiegające pękaniu łuszczyn stosowane solo

Nazwa handlowa preparatu Substancja czynna Zalecana dawka (l/ha) Arrest karboksylowany kopolimer butadienowo-styrenowy 1 Best-klej syntetyczny lateks (karboksylowany kopolimer styreno-butadienowy) oraz etoksylowany alkohol 0,8–1,0 Brafil New naturalny związek (homopolimer beta-pinenu pochodna żywic terpenowych) 0,5 Fantastic alkohol poliwinylowy, gumy arabskie 0,75–1,0 Flexi syntetyczny lateks (karboksylowany kopolimer styreno-butadienowy) 0,5–1,0 Nu-Film Max di-1-p-menten 0,5–0,6 Rzepako-lep karboksylowany kopolimer butadienowo-styrenowy 1 Sarplon naturalne związki (polimer uzyskany z celulozy) 1 Spodnam DC di-1-p-menten 1,2

Tabela 2. Przykładowe preparaty zapobiegające pękaniu łuszczyn stosowane wraz z preparatem desykującym

Nazwa handlowa preparatu Substancja czynna Zalecana dawka (l/ha) Charger + Spodnam DC glifosat + di-1-p-menten 3–0,6 Klink Duo Free 360 SL + Spodnam DC glifosat + di-1-p-menten 3–0,6 Nufosate 360 SL + Spodnam DC glifosat + di-1-p-menten 3–0,6 Agrosar 360 SL + Samplon glifosat + naturalne związki (polimer uzyskany z celulozy) 3–1

Fragment artykułu dr inż. Przemysława Kardasza z PSD Winna Góra, IOR-PIB Poznań, który ukazał się w czerwcowym wydaniu Wiadomości Rolniczych Polska.