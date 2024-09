Kioti RX 8040 – nowy, luksusowy ciągnik o mocy 74 KM. I znamy cenę (video)

Agrihandler powiększył właśnie swoja ofertę handlową o nową markę – koreańskie ciągniki Kioti. I zrobił to od razu z pełnym przytupem, bo gama obejmuje modele od 25 do 140 KM. Wśród nich jest Kioti RX 8040, który wygląda całkiem luksusowo.

Koreańska marka Kioti obecna jest na naszym rynku niemal od 20 lat. Przez ten czas zdobyła uznanie wielu klientów solidną konstrukcja i niezawodnością. Kioti należy do nielicznej grupy producentów, którzy korzystają wyłącznie z produkowanych u siebie podzespołów. Jak mówią sami Koreańczycy, to właśnie to jest przyczyną niezawodności tych maszyn.

Rodzina Agrihandlera powiększyła się o markę Kioti nie bez przyczyny, bo posiadając już 18 punktów dealerskich i ponad 100 ekip wsparcia terenowego, spełnia wysokie wymagania koreańskiej marki co do jak najlepszego wsparcia klientów.

Kioti RX 8040 – tu jest jakby luksusowo

Jednym z gamy ciągników Kioti, jest premierowy model RX 8040 o mocy 74 KM. To już czwarta generacja tego udanego modelu i wiele wskazuje na to, że i ona odniesie sukces sprzedażowy. RX 8040 to bardzo zgrabny kompakt przeznaczony do lekkich prac gospodarskich i pomocniczych. Co istotne posiada w standardzie pełne przygotowanie do montażu przedniego ładowacza wraz z joystickiem.

Za moc odpowiada własny turbodoładowany silnik o pojemności 2,4 litra o mocy 74 KM generujący 240 Nm momentu obrotowego. Przekładnia 20×20 posiada trzy zakresy, a poszczególne biegi wchodzą bardzo precyzyjnie. Całości dopełnia elektrohydrauliczny rewers.

W ogóle można odczuć wrażenie, że to przemyślana i dopracowana konstrukcja ciągnika. Wnętrze jest bardzo przestronne, a ciepłe, beżowe kolory tapicerki sprawiają, że można się tu poczuć bardzo przyjemnie. Na pokładzie oczywiście klimatyzacja, nowoczesne radio, a panel sterowania robi doskonałe wrażenie przemyślanego i ergonomicznego.

Kioti RX 8040 w doskonałym wyposażeniu kosztuje 190 tys. złotych. Ciekawe, co na to konkurencja?