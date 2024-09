Kioti HX 1402 – 142 koreańskie konie do ciężkiej orki. Oczywiście znamy cenę (video)

Koreańska marka Kioti prezentuje właśnie swój najnowszy ciągnik HX 1402 i ma się czym chwalić, bo czegoś takiego w tej gamie mocy jeszcze nie widzieliście. A przynajmniej w kabinie.

Model Kioti HX 1402 został przez koreańskiego producenta specjalnie przygotowany dla niezwykle wymagającego europejskiego rynku. Klienci na Starym Kontynencie są przyzwyczajeni do nowoczesnych rozwiązań technicznych, wysokiej jakości, ciekawego dizajnu oraz komfortu. I tu Kioti modelem HX 1402 zagrał wprost pokerowo, mówiąc konkurencji: sprawdzam.

Trzeba przyznać, że ten model może się podobać i już na pierwszy rzut oka widać, że został stworzony pod europejskie gusta. Technicznie też niczego sobie, bo pracuje tu własny silnik Kioti o mocy 142 KM. Ta znaczna moc generowana jest z pojemności 3,8 litra i oczywiście moc ta pochodzi z czterech cylindrów.

Kabina Kioti HX 1402 to przewrót kulturowy

Jednak tym, co go naprawdę wyróżnia wśród ciągników w tej kategorii mocy i wielkości, to wnętrze, a właściwie cała kabina. Siedząc na amortyzowanym i podgrzewanym fotelu tylko końce palców sięgają bocznych szyb kabiny. To wnętrze jest po prostu wielkie. Jakby nie dosyć było zaskoczeń, to wewnątrz czeka nas jeszcze szok estetyczny.

Żadnych szaro-burych połaci plastiku tu nie znajdziecie. Wewnątrz króluje jasny, radosny beż i wysoka jakość wykończenia. Nad komfortem czuwa wydajna klimatyzacja, a regulowaną kolumnę kierownicy z panelem zegarów można sobie położyć prawie na kolanach. Można uznać, że kabina w Kioti HX 1402 jest przewrotem kulturowym w ciągnikach tej klasy i pstryczkiem w nos dla wielu europejskich producentów.

Ciekawe funkcje oferuje także skrzynia biegów, w której do dyspozycji są aż 32 przełożenia do przodu i w tył. Przekładnia ta może pracować w trybie ręcznym lub automatycznym przerzucając samodzielnie osiem biegów w dwóch zakresach oraz przy biegach pełzających.

W Kioti HX 1402 znajdziemy także elektrohydrauliczny rewers, który na pewno przyda się wraz ze standardowym wyposażeniem trzech sekcji do przedniego ładowacza. Zarówno nim, jak i przednim TUZ-em kierujemy z wygodnego joysticka.

Cena czyni Kioti

Kioti HX 1402 to ciągnik, o którym można śmiało powiedzieć, że jest luksusowy. Nie tylko poręczny, szybki i zwinny, ale przyjemnie się w nim siedzi. Obecna cena tego modelu jest też promocyjnie atrakcyjna (znajdziecie ją w naszym filmie). Ciągniki Kioti znajdziecie w ofercie firmy Agrohandler, a tam jak wiadomo warto pytać o promocje.