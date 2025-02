Kioti chce więcej mocy w swoich ciągnikach i żegna się z John Deere’m, bo ten mówi na to “nie”

Kioti, czyli koreański Daedong Corporation, kończy własnie swoją współpracę z Deere & Co. na macierzystym rynku w Korei Południowej, gdzie od 20 lat firma sprzedawała ciągniki John Deere średnich i dużych mocy. Powody są ciekawe i niezbyt pomyślne dla Amerykanów.

Choć informacja ta sama w sobie nie jest z naszej perspektywy zbyt interesująca, interesujące są powody takiej decyzji. A konkretnie plany na rozszerzenie portfolio należącej do koncernu Daedong marki Kioti, czyli chodzi o pieniądze.

Kioti chce rozszerzać ofertę ciągników, a JD mówił “nie”, bo mamy swoje

Oferta koreańskiego producenta od początku dekady nieustannie się rozrasta. Chodzi tu przede wszystkim o ciągniki o wyższych mocach, takich jak seria HX kończąca się na 140 KM. I właśnie ten fakt jak i plany dotyczące wzbogacenia oferty o jeszcze mocniejsze ciągniki stanęły na drodze współpracy z amerykańskim producentem. Do oferty Kioti miałyby bowiem niebawem trafić ciągniki o mocach powyżej 150 KM, a to już duże zagrożenie dla John Deere’a.

– Rozważamy partnerstwo z inną globalną firmą produkującą maszyny rolnicze, aby zabezpieczyć linię produktów o mocy powyżej 150 koni mechanicznych, których obecnie nie produkujemy we własnym zakresie – powiedział jeden z przedstawicieli koncernu Daedong cytowany przez serwis kedglobal.com.

I będziemy robić ciągniki jeszcze większe ciągniki Kioti – mówią Koreańczycy

Enigmatyczne stwierdzenie “obecnie” wydaje się sugerować, że ambicje Koreańczyków w dłuższej perspektywie nie skończą się na oferowaniu mocniejszych ciągników jedynie pod szyldem Kioti.

– Planujemy wykorzystać naszą reputację i wiedzę technologiczną, które zbudowaliśmy na rynku ciągników małych i średnich, aby wejść do segmentu ciągników dużych. W pierwszej połowie tego roku wprowadzimy na rynek nowy produkt skierowany na rynki zagraniczne – stwierdził inny przedstawiciel Daedong.

Ofensywa eksportowa Daedong

Jak czytamy dalej w serwisie kedglobal.com, koreański koncern w odpowiedzi na coraz niższy popyt wewnętrzny ma ambitne plany eksportowe dotyczące przede wszystkim sprzedaży małych i średnich ciągników w USA.

To jednak nie wszystko; do końca tego roku Kioti ma zaprezentować autonomiczny ciągnik z serii HX, co sprawi, że wejdzie do elitarnego grona producentów posiadających takie technologie.

Po rozstaniu z Kioti, głównym dystrybutorem ciągników John Deere w Korei Południowej zostanie nie kto inny, jak firma TYM.