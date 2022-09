Kierował traktorem po alkoholu, spowodował wypadek. Teraz za to odpowie

Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 25-latek, który bez uprawnień, mając w organizmie prawie 2 promile alkoholu kierował ciągnikiem rolniczym. Spowodował on wypadek, w którym ciężkich obrażeń ciała doznał przewożony w traktorze 26-letni mężczyzna.

Do wypadku doszło 27 sierpnia w miejscowości Krąków w gminie Warta (województwo łódzkie). Jeden z jej mieszkańców zobaczył wówczas leżącego na poboczu mężczyznę, który odniósł poważne obrażenia, a kontakt z nim był bardzo utrudniony. Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go później do szpitala w Sieradzu, a dochodzenie w tej sprawie wszczęli policjanci.

Jak wynika z ich ustaleń, poszkodowany 26-latek jechał tego dnia ciągnikiem rolniczym z przyczepą, na której przewożone było drewno. Ustalono, że traktorem kierował 25-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. W trakcie policyjnych czynności, jeden z członków rodziny poszkodowanego, przywiózł na miejsce 25-latka, który był pod wyraźnym działaniem alkoholu. Początkowo zaprzeczał on, że spowodował wypadek, później jednak przyznał się do winy. Jak wynikało z jego zeznań, jego kolega stał na schodkach prowadzących do kabiny, a w pewnym momencie spadł na jezdnię. Traktorzysta odjechał z miejsca, nie udzielając pomocy poszkodowanemu mężczyźnie.

25-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Badanie alkomatem wskazało, że ma on w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Ponadto okazało się, że nie posiada on uprawień do kierowania, a ciągnik nie miał aktualnych badań technicznych. 25-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty spowodowania wypadku, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, nieudzielenia pomocy i ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami, a za dokonane przestępstwa grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.