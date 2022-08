Kiedy nie dostaniemy kary za brak wysiewu poplonów?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi informuje, że jeżeli rolnik nie będzie w stanie spełnić kryteriów kwalifikalności lub innych obowiązków wynikających z zazielenienia, w tym wykonania siewu poplonów ścierniskowych w terminie do 20 sierpnia ze względu na działanie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, np. suszy, która wystąpiła w jego regionie powinien powiadomić kierownika biura ARiMR o zaistnieniu takich okoliczności i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie.

Dowiedzieliśmy się, że oświadczenie o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności wraz z dowodami potwierdzającymi ich wystąpienie, należy złożyć w terminie 15 dni roboczych – od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

– W przypadku potwierdzenia przez kierownika biura powiatowego ARiMR wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie) nie stosuje się kar administracyjnych. Co do zasady ustalenie, czy dana sytuacja jest siłą wyższą czy nie, zależy od tego w jakich konkretnych okolicznościach do niego doszło, a wiec czy w tych okolicznościach to zdarzenie było nadzwyczajne i nieprzewidywalne i których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności – wyjaśnia Krzysztof Ciecióra, podsekretarz stanu w MRiRW.

Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych dotyczy rolników posiadających więcej niż 15 ha gruntów rolnych. Rolnicy ci zobowiązani są do utrzymania obszarów EFA na powierzchni odpowiadającej przynajmniej 5 proc. powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie.

Do obszarów proekologicznych można zaliczyć liczne elementy, o ile spełniają one warunki uznania ich za EFA, w tym międzyplony ścierniskowe. Jednym z warunków uznania międzyplonów ścierniskowych za elementy proekologiczne jest ich wysiew w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia.