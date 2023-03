Kiedy nabory na wsparcie z nowego Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027?

Harmonogram naboru wniosków o wsparcie finansowe ze środków Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 przedstawił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej która odbyła się 3 marca w siedzibie MRiRW.

Minister przypomniał, że Wspólna Polityka Rolna ma 3 cele: kompensacja dochodów rolników prowadzących produkcję z poszanowaniem środowiska, by mogli oni konkurować na rynku – temu służą płatności bezpośrednie; wzmocnienie konkurencyjności – to środki przeznaczone na inwestycje w gospodarstwa rolne, oze; inwestycje na rzecz klimatu i środowiska

Plan Strategiczny to 25,2 mld euro, z czego na I filar – płatności bezpośrednie – przeznaczone jest 17,3 mld. euro, a na drugi filar, który można określić jako działania inwestycyjne, 7,9 mld. euro.

– Te środki finansowe pozwalają na utrzymanie płatności bezpośrednich na poziomie europejskim. Dzięki rozwiązaniom zastosowanym w Planie Strategicznym 97% polskich gospodarstw, czyli gospodarstwa o pow. do 50 ha, może otrzymać płatności w wys. 102% średniej europejskiej – zaznaczył minister Kowalczyk.

PS kompleksowo podchodzi do wsparcia gospodarstw mniejszych i średnich, ponieważ składa się z wielu działań, o których trzeba myśleć w sposób kompleksowy – są to płatności bezpośrednie dotyczące płatności obszarowych i powiązanych z nimi ekoschematów, a także dofinansowanie dobrostanu zwierząt. Filozofią Planu Strategicznego jest szczególne wsparcie gospodarstw komplementarnych, czyli prowadzących produkcję zarówno roślinną jak i zwierzęcą, co wyrażone jest zarówno w ekoschematach jak i dobrostanie zwierząt.

Plan Stategiczny wspiera również wymianę pokoleń, oferując wsparcie dla młodego rolnika zwiększone do 200 tys. zł; również w płatnościach bezpośrednich młody rolnik otrzymuje dodatkowe płatności bezpośrednie przez pierwszych pięć lat od przejęcia gospodarstwa.

Kolejnym elementem Planu Strategicznego jest wzmocnienie wysokiej jakości produkcji – rolnictwa zintegrowanego i rolnictwa ekologicznego, które powinno polegać nie tylko na dopłatach, ale również na inwestycjach.

– Intensywność dofinansowania w gospodarstwach ekologicznych mających certyfikaty jest większa – powiedział minister Kowalczyk.

Ważne jest wsparcie infrastruktury, ale ostatnich 2-3 latach dzięki działaniom rządu PIS z Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Inwestycji Strategicznych, Polskiego Ładu przeznaczono tak duże środki na rozwój obszarów wiejskich – gminy otrzymały ponad 60 mld zł, z bardzo małym udziałem własnym – że te środki z Planu Strategicznego nie będą miały aż tak wielkiego znaczenia – stwierdził minister Kowalczyk. Znaczenie będzie miało natomiast wsparcie oczyszczalni przydomowych, które nie były dotąd uwzględniane w funduszach, ponieważ znajdują się na prywatnych gruntach.

Nabór wniosków na wsparcie finansowe z Planu Strategicznego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 rozpocznie się 15 marca – od 15 marca do 15 maja trwał będzie nabór wniosków na płatności obszarowe wraz z ekoschematami i dobrostanem zwierząt.

– Bardzo zachęcam rolników, by brali udział w szkoleniach, które prowadzić będzie ponad 3 tys. pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego – powiedział minister. – Ważne jest, aby wszyscy rolnicy wypełniając wniosek obszarowy mieli świadomość z czego można skorzystać, bo są dwie nowości: ekoschematy, o które trzeba zawnioskować oraz dobrostan zwierząt, gdzie są wielokrotnie większe środki finansowe, a dokonaliśmy też zmian upraszczających dostęp do nich, bo jeszcze kilka tygodni temu było niemożliwe, by rolnicy mogli korzystać z dobrostanu zwierząt przy chowie uwięziowym, a teraz Komisja Europejska zgodziła się na to, by rolnicy mogli prowadzić chów uwięziowy a korzystać z takich możliwości jak letni wypas czy wybiegi.

Na II kwartał 2023 roku planowany jest nabór wniosków na interwencje w sektorze pszczelarskim oraz wsparcie związane z transferem wiedzy i doradztwem. W połowie roku odbędzie się pierwszy nabór dla młodych rolników oraz inwestycje leśno-zadrzewieniowe.

W III kwartale odbędą się pierwsze nabory na zapobieganie ASF, rozwój małych gospodarstw oraz tworzenie grup i organizacji –

IV kwartał to kontynuacja naborów na inwestycje wzmacniające konkurencyjność i poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw; kontynuacja wsparcia dla sektora pszczelarskiego oraz pierwsze nabory w sektorze owoców i warzyw; to również czas na pierwsze nabory na wsparcie w ramach systemów jakości.

– Proszę wszystkich rolników o udział w szkoleniach – trzeba dobrze zaplanować korzystanie ze środków na dobrostan zwierząt i umieć wystąpić o ekoschematy. Życzę, żeby wszyscy rolnicy skorzystali z wszystkich możliwości jakie daje Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.