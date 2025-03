Kiedy i czym dokarmiać zboża dolistnie? Jaki nawóz stosować? Ekspert radzi. Q/A

Pytamy eksperta kiedy zboża dokarmiać dolistnie, w jakim terminie? Jakie składniki należy podać i jaki nawóz stosować?

Najbardziej efektywnym terminem dokarmiania dolistnego zbóż ozimych jest koniec krzewienia-początek strzelania w źdźbło, czyli fazie wyrażonej w skali BBCH 29-31.

Jest to czas, kiedy dolistna suplementacja mikroelementów, takich jak miedź, mangan i cynk ma duży wpływ na kształtowanie elementów struktury plonu, do których zaliczamy przede wszystkim: ilość kłosków w kłosie i utrzymanie źdźbeł kłosonośnych.

Musimy mieć świadomość, że zboża rosnące z deficytem tych mikroelementów będą redukować ilość rozkrzewień z pędu i ilości ziaren w kłosie. W konsekwencji tych procesów ostateczny plon z plantacji zostaje istotnie zmniejszony.

Pamiętajmy, że podanie miedzi, manganu i cynku poprawia wykorzystanie azotu poprzez zboża, mikroelementy te istotnie zwiększają efektywność przyswajania azotu oraz są aktywatorami wielu procesów enzymatycznych.

Nawozem, który szczególnie chciałbym polecić, aby skutecznie dostarczyć miedzi, manganu oraz cynku dla zbóż jest YaraVita GRAMITREL. Nawóz zawiera te trzy kluczowe mikroelementy, a dodatkowo także magnez i azot. Produkt ten jest w stanie zaspokoić wymagania pokarmowe zbóż w stosunku do wspomnianych mikroelementów. Bardzo istotną kwestią produktu YaraVita GRAMITREL jest jego wpływ na ograniczenie zgorzeli podstawy źdźbła. Produkt skutecznie ogranicza presję tego patogenu. Zalecana dawka do zaaplikowania to 1,5-2,0 l/ha w fazie BBCH 29-31.

Na pytania odpowiada Przemyslaw Bujnowski z Yara Poland

