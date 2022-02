Kiedy decyzja Komisji Europejskiej o możliwości uruchomienia dopłat do nawozów?

Na obradach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czwartek 10 lutego pojawił się komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Podczas wystąpienia mówił on m.in. o dacie decyzji KE o możliwości uruchomienia dopłat do nawozów, o ustawie przeciwko nieuczciwym praktykom w handlu towarami rolnymi oraz o tzw. rolnictwie węglowym.

Na początku swojego przemówienia podczas obrad sejmowej Komisji do Spraw Rolnictwa Janusz Wojciechowski odniósł się do problemu wysokich cen nawozów.

– Chcę podziękować panie premierze za pańską inicjatywę, za list skierowany do Komisji, bo sprawa nabrała naprawdę dużego rozmachu. 2 marca Komisja Europejska na bazie tej polskiej propozycji […] przedstawi zestaw możliwych działań. Tych akceptowalnych działań przez państwa członkowskie. Ja zabiegam o to, żeby wszystkie propozycje przedstawione przez polski rząd i przez pana premiera zostały tam uwzględnione, a więc zerowy VAT, kwestia zwolnienia z ETS-u, wyłączenia producentów nawozów no i kwestia dopłat do nawozów przede wszystkim – mówił, częściowo odnosząc się do obecnego na obradach Komisji premiera Mateusza Morawieckiego komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Komisarz dziękował także za pracę nad ustawą przeciwko nieuczciwym praktykom w handlu towarami rolnymi. Zasugerował ponadto, na wzór hiszpański, wprowadzenie zasady o zakazie skupowania od rolników towarów za cenę poniżej kosztów produkcji.

– Zachęcam do myślenia w tym kierunku, ponieważ w Polsce to jest szczególnie ważne. Polska ma bardzo skoncentrowany przemysł przetwórczy i bardzo się cieszę, że w planie odbudowy jest nacisk na odbudowę lokalnego przetwórstwa […]. Wprowadzenie tej zasady powinno bardzo wzmocnić ochronę rolników – mówił Wojciechowski.

Komisarz wspomniał także o swoim pomyśle dotyczącym tzw. rolnictwa węglowego; dopłat dla rolników za dobre praktyki powodujące redukcję dwutlenku węgla, m.in. poprzez przyorywanie resztek pożniwnych, stosowanie naturalnych nawozów czy ekstensywny wypas na trwałych użytkach zielonych. Zapowiedział, że obecnie tworzone są podstawy legislacyjne pod tego typu rozwiązania.