KFPZ: środki ochrony roślin zawierające chlorotalonil są bezpieczne

Krajowa Federacja Producentów Zbóż jest przeciwna propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej wycofania środków ochrony roślin zawierających chlorotalonil. Zdaniem KFPZ kurcząca się liczba stosowanych substancji czynnych jest złym kierunkiem i nie pomaga rolnikom w ochronie ich upraw. Dlatego też producenci zbóż zwrócili się z prośba do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ostrożne badanie kwestii wycofania każdej substancji, ponieważ kurcząca się ich liczba, a co za tym idzie środków ochrony roślin, przy jednoczesnym braku nowych substancji, powoduje, że nasila się zjawisko odporności patogenów, co prowadzi do poważnych szkód w uprawach.

– W czerwcu br. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia, które wprowadzi zakaz stosowania chlorotalonilu w Unii Europejskiej. Związane jest to z klasyfikacją przygotowaną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Klasyfikacja ta robiona jest niejako w zastępstwie klasyfikacji, która dla substancji chemicznych powinna być przygotowana przez ECHA. Takie procedowanie budzi nasz niepokój, ponieważ narusza pewność, co do ustalonych zasad i kompetencji poszczególnych instytucji – mówi Rafał Mładanowicz, prezes zarządu KFPZ.

W odniesieniu do substancji chlorotalonil należy stwierdzić, że jest to substancja stosowana w Polsce od dekad, której skuteczność i bezpieczeństwo jest potwierdzone — zarówno w produktach, gdzie jest jedyną substancją jak i w mieszaninach z innymi substancjami czynnymi czy też mieszaninami produktów. Chlorotalonil jest substancją fungicydową o wielokierunkowym mechanizmie działania, która jest skuteczna w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści pszenicy. W związku z powyższym chlorotalonil jest fundamentem programów ochrony zapobiegającym wystąpieniu odporności tej choroby.

– Z naszych informacji wynika również, że producenci tej substancji dostarczyli wszelkie dane potwierdzające jej bezpieczeństwo a Kraj Raportujący – Holandia, oceniający tę substancję w procesie odnawiania jej zatwierdzenia, wydał pozytywną rekomendację – dodaje Mładanowicz.

W Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 30 produktów zawierających chlorotalonil, które pozwalają zwalczać ponad 30 chorób grzybowych w 19 uprawach. Ponad 1/3 produktów zarejestrowanych do zwalczania septoriozy paskowanej liści pszenicy zawiera chlorotalonil.

Septorioza paskowana liści pszenicy jest najważniejszą gospodarczo chorobą, która występuje we wszystkich obszarach uprawy pszenicy na terenie Polski.

W ocenie KFPZ wykluczenie z wachlarza ponad 30% produktów zarejestrowanych do zwalczania septoriozy liści skutkować będzie stratami trudnymi do odrobienia, na które dodatkowo nakładają się ekstremalne zjawiska pogodowe, niekorzystnie wpływające na produkcję roślinną.

Źródło: KFPZ