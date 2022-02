Ketoza – wieczny problem. Jak jej zapobiegać i jak ją leczyć?

Ketoza jest chorobą metaboliczną. Atakuje głównie krowy wysokowydajne, po wycieleniu i w pierwszych 2 miesiącach laktacji. W oborach naszego kraju dotyka 30 proc. i więcej pogłowia. Zwiększoną skłonnością do zapadania na ketozę cechują się krowy rasy HF. Czym się objawia, jak zapobiegać i leczyć?

Ketozę wywołuje ujemny bilans energetyczny oraz błędy żywieniowe popełniane podczas zasuszania krowy. Krowa po wycieleniu zaczyna produkować znaczne ilości mleka. Źle zbilansowana dawka pokarmowa, pasze zawierające zbyt dużo białka, a za mało łatwego do strawienia włókna, złej jakości kiszonki, pasze porażone grzybami itp. odbijają się na stanie zdrowia krowy. W organizmie takiego zwierzęcia zaczynają zachodzić procesy podobne do występujących podczas głodzenia. Organizm z braku energii dostarczanej wraz z pożywieniem, zaczyna ją pobierać przez uruchamianie rezerw tłuszczowych pochodzących głównie z tłuszczu zapasowego zgromadzonego w tkankach podskórnych. Ma miejsce wówczas tzw. niepełne spalanie tłuszczy. W wyniku tego procesu powstają metabolity – ciała ketonowe. Pojawiają się one we krwi, mleku oraz w moczu. Zatruwają organizm i uszkadzają wątrobę. Na skutek niedoboru energii, we krwi spada poziom glukozy, a w wątrobie glikogen.

W zależności od ilości ciał ketonowych następuje nasilenie objawów choroby. W początkowej fazie – tzw. podklinicznej (subklinicznej), objawy nie zawsze są zauważalne. Należą do nich m. in.: utrata apetytu i spadek pobrania pasz, apatia, otępienie, spadek mleczności, oddawanie zmniejszonych ilości suchego oraz zbitego kału, szybki spadek masy ciała, spadek białka i wzrost poziomu tłuszczu w mleku, zmiana smaku i zapachu mleka. Mleko po podgrzaniu wazy się. W miarę nasilania się procesu chorobowego, w wydychanym powietrzu wyczuwa się zapach acetonu. Gdy ketoza jest długotrwała, krowy chwiejnie się poruszają, często leżą i nie podnoszą się nawet do jedzenia. W ostrym przebiegu ketoza może prowadzić do upadku zwierzęcia.

Aby zapobiec ketozie, profilaktyczne działania należy podejmować jeszcze podczas zasuszania zwierzęcia. Ważne jest w tym czasie żywienie, szczególnie umiejętne wprowadzanie pasz treściwych w dawce pokarmowej oraz kontrola ich spożycia. U krów, które podczas wycielenia znajdują się w zbyt dobrej kondycji (ocena więcej niż 4,0 w skali BCS), zwiększa się we krwi stężenie wolnych, niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych. W konsekwencji krowy po porodzie pobierają mniej paszy, a wraz z nią energii i węglowodanów. Efektem tego procesu jest spadek poziomu glukozy we krwi oraz niedostatek kwasu szczawiooctowego, niezbędnego substratu do spalania kwasów tłuszczowych. Niecałkowicie spalone lotne kwasy tłuszczowe powodują, że w wątrobie tworzą się ciała ketonowe: aceton, kwas aceto-octowy oraz β-hydroksymasłowy. W tym czasie poziom związków ketonowych wzrasta we krwi z 2,5 mg% do ok. 40 mg%.

Głównym czynnikiem powodującym wystąpienie ketozy jest niedostateczne zaopatrzenie krów po wycieleniu w energię pochodzącą z węglowodanów. Dostarczana krowom pasza objętościowa powinna być dobrej jakości. Powstawaniu ketozy sprzyja skarmianie zwierzętami popsutych pasz, złej jakości kiszonek (zawierających dużą ilość kwasu masłowego) oraz pasz ketogennych, takich jak melasa, wywar gorzelniany.

Aby zdiagnozować ketozę, niezbędna jest obserwacja krów, szczególnie w pierwszych tygodniach po wycieleniu. Najtańszym, a zarazem bardzo skutecznym rozwiązaniem jest ocena stopnia otłuszczenia krów (tzw. BCS). Te charakteryzujące się zbyt dobrą kondycją (powyżej 4,0 pkt.) pod koniec laktacji oraz podczas zasuszenia są zwierzętami podwyższonego ryzyka zachorowalnością na ketozę.

Objawami, jakie świadczą o występowaniu ketozy są spadek apetytu i utrata masy ciała. Krowa zaczyna produkować mniej mleka. To ostatnie zawiera 6-7% tłuszczu. Obniża się też poziom białka (poniżej 3 proc.) i laktozy (poniżej 4,5 proc.). Charakterystyczny jest też zapach oddechu krowy. Wyraźnie wyczuwa się w nim zapach acetonu.

Schorzenie diagnozuje się przy pomocy gluko- i ketono-metrów. Umożliwiają one na oznaczenie prawidłowego poziomu glukozy lub ciał ketonowych we krwi. Najlepszym wskaźnikiem występowania ketozy jest kwas β-hydroksymasłowy. Poziom powyżej 1,2 Mm/l wskazuje na subkliniczną postać ketozy, zaś wartość powyżej 3 Mm/l wskazuje na ketozę kliniczną. Hodowca też może samodzielnie diagnozować swoje krowy np. testami do wykrywania ciał ketonowych w mleku lub w moczu. Analiza wykonana tym ostatnim jest dokładniejsza.

Leczenie ketozy polega na zwiększeniu we krwi krowy poziomu glukozy przy jednoczesnym obniżaniu ilości ciał ketonowych. Chorym krowom podaje się glukozę, witaminy, glikokortykoidy, a czasem również leki uspokajające. W przypadku wystąpienia subklinicznej formy ketozy najważniejsze jest właściwe żywienie zwierząt polegające na zbilansowaniu dawki pokarmowej, uwzględniające szczególnie zapotrzebowanie na łatwostrawne węglowodany.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz