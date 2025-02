Ceny bydła rosną, choć na rynku widać problemy: Ceny bydła 27.02.2025

Koniec lutego przynosi na krajowym rynku bydła mięsnego kolejne podwyżki, które są oczywiście efektem bardzo dużego popytu i ograniczonej podaży. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 27.02.2025?

Cenowe eldorado na rynku bydła cały czas trwa, ponieważ skupujący mają spore problemy z pozyskaniem surowca, którego na rynku zwyczajnie brakuje, a zapotrzebowanie szczególnie ze strony eksporterów pozostaje duże, więc jedynym wyjściem dla skupujących są podwyżki cen.

Ceny bydła rosną we wszystkich kategoriach

Na przestrzeni tygodnia podwyżki notowane są w odniesieniu do wszystkich kategorii, czyli zyskują zarówno byki, jałówki jak i krowy. Szczególnie mocne wzrosty widać w rozliczeniach poubojowych. I choć obecna sytuacja jest bardzo komfortowa dla hodowców, to za rogiem już czają się problemy, gdyż na rynku brakuje cieląt do opasu, a ich ceny również systematycznie rosną, co już powoduje trudności z odnawianiem hodowli.

Spadki cen bydła w dłuższej perspektywie?

Ciekawy raport odnośnie rynku wołowiny zaprezentowała w tym tygodniu Komisja Europejska, która prognozuje, że po okresie wysokich cen wołowiny w UE w latach 2022-2024, ceny nieznacznie spadną w kolejnych latach ze względu na lepszą równowagą między podażą, a popytem w UE. Jednakże zwiększone koszty produkcji w UE i malejąca produkcja wołowiny może spowodować, że ceny ustabilizują się na wyższym poziomie niż w przeszłości, osiągając około 6 euro za kg do 2035 r.

Ceny bydła na dzień 27.02.2025 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 9,5 – 15 zł netto/kg

– jałówki 7,5 -14 zł netto/kg

– krowy 5 – 12 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 20 – 24,5 zł netto/kg

– jałówki 18 – 23,5 zł netto/kg

– krowy 14,5- 22,3 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.