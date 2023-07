KE: odnowienia zezwolenia dla glifosatu jest możliwe

Zatwierdzenie odnowienia zezwolenia dla glifosatu jest możliwe pod pewnymi warunkami. KE przestawiła krajom członkowskim do rozpatrzenia i uwag projekt sprawozdania w tej sprawie. Ilość badań prowadzona z tą substancją wskazuje, że glifosat jest najlepiej przebadaną substancją czynną na świecie.

Glifosat jest obecnie zatwierdzony w UE do 15 grudnia 2023 r. We wrześniu Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (Komitet PAFW) decydować będzie o dalszym losie glifosatu.

W ubiegłym tygodniu (12 lipca 2023 r.) służby Komisji rozpoczęły rozmowy z państwami członkowskimi w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (Komitet PAFW). Tematem jest glifosat, a konkretnie możliwość odnowienia zezwolenia dla tej substancji.

KE przedstawiła krajom członkowskim przeanalizowane wnioski i sprawozdania z oceny dotyczącej odnowienia zezwolenia dla glifosatu. Wnioski i sprawozdania na podstawie badań, analiz z uwzględnieniem konsultacji społecznych przygotowała specjalna Grupa Oceniająca ds. glifosatu (AGG – Assessment Group on Glyphosate). W jej skład wchodzą państwa członkowskie (Francja, Węgry, Holandia, Szwecja) działające razem jako tzw. sprawozdawcy.

Zdaniem KE zatwierdzenie odnowienia glifosatu jest możliwe pod pewnymi warunkami. 13 lipca br. KE przestawiła krajom członkowskim do rozpatrzenia projekt sprawozdania w tej sprawie, do projektu można zgłaszać uwagi. Kolejne posiedzenie Komitetu PAFW w celu omówienia projektu rozporządzenia odbędzie się we wrześniu 2023 r.