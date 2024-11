KE: Niższe od rynkowych czynsze za grunty państwowe niezgodne z prawem UE!

Prywatny dzierżawca gruntów państwowych nie może płacić czynszu w stawce niższej niż stawka rynkowa. Jest to niezgodne z prawem UE i stanowi niezgodną pomoc państwa – poinformowała Komisja Europejska w komunikacie z 25 listopada br.

Komisja Europejska stwierdziła, że dzierżawiąc grunty rolne po stawce niższej od ceny rynkowej firmie Tartu Agro AS, estońskiej spółce prywatnej produkującej między innymi mleko, mięso i zboża, Estonia udzieliła wsparcia niezgodnego z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa.

Śledztwo Komisji

Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w tej sprawie w roku 2017, po skardze złożonej przez konkurenta Tartu Agro AS. Przedmiotem dochodzenia było ustalenie czy umowa dzierżawy gruntów między estońskim Ministerstwem Spraw Wsi a Tartu Agro AS była zgodna z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa. Umowa dzierżawy została podpisana w 2000 r. z Tartu Agro AS na okres 25 lat i dlatego nadal obowiązuje.

Niższa stawka czynszu to pomoc państwa

Komisja stwierdziła, że dzierżawa gruntów wiązała się z pomocą państwa, ponieważ opłata dzierżawna uiszczona przez Tartu Agro AS była niższa od ceny rynkowej. Na tej podstawie w styczniu 2020 r. Komisja stwierdziła, że umowa dzierżawy daje nienależną i selektywną przewagę Tartu Agro AS nad jej konkurentami i nakazała Estonii odzyskanie niezgodnej pomocy.

Dzierżawca musi zwrócić pieniądze z odsetkami

Estonia musi teraz odzyskać niezgodną pomoc wraz z odsetkami. Zwracając bezprawną pomoc, beneficjent traci przewagę, jaką miał nad swoimi konkurentami.

– Nasze dochodzenie wykazało, że Estonia dostarczała grunty rolne Tartu Agro AS po stawkach niższych od rynkowych, co wiąże się z pomocą państwa. Ważne jest zapewnienie równych szans w całym sektorze rolnym. Dlatego Estonia musi teraz odzyskać niezgodną pomoc, aby przywrócić uczciwą konkurencję – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprezes wykonawczy KE odpowiedzialny za politykę konkurencji.