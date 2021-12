Katastrofalny rok dla europejskich pszczelarzy i niskie ceny miodu spowodowane importem

Według unijnych ekspertów rok 2021 będzie kolejnym dramatycznym sezonem dla sektora pszczelarskiego. Spadek produkcji jest szacowany na 10-15 proc. w porównaniu z 2020 r., kiedy to zbiory miodu były bardzo niskie. Ekstremalne warunki pogodowe znacząco ograniczyły okres kwitnienia oraz zapylania, co miało poważny wpływ na produkcję.

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ogłoszenie przez Komisję Europejską przeglądu dyrektywy w sprawie miodu i wzywają do szybkiego wprowadzenia zmian, zwłaszcza w kwestii przejrzystości rynku.

– Okoliczności, z którymi zmierzają się europejscy pszczelarze w terenie, w dalszym ciągu nie są zachęcające. Mówienie o „niekorzystnym sezonie” nie ma już dłużej sensu, jako że niedostateczne wyniki stają się normą. W 2021 r. większość europejskich państw doświadczyła ekstremalnych warunków pogodowych: na prawie całym terytorium Europy zarejestrowano zimną i wilgotną wiosnę, na południu Europy oraz w Finlandii po raz pierwszy od dziesięcioleci wystąpiły susze, w Europie północno-zachodniej pojawiły się powodzie, a pożary niszczyły greckie lasy. Te warunki miały poważny wpływ na okres kwitnienia oraz skróciły okres zapylania. Aby zrównoważyć tę sytuację, pszczelarze w kilku państwach członkowskich UE musieli wprowadzić karmienie awaryjne dla pszczół. Ponadto w niektórych państwach członkowskich choroby pszczół zwiększyły presję – mówi Jean Baptiste Boucher, dyrektor ds. komunikacji Copa – Cogeca

Jak podaje Copa – Cogeca pomimo niewielkiego wzrostu cen za miód sprzedawany luzem w niektórych regionach UE, kwestia rentowności dla pszczelarzy jest niezrównoważona. Aktualne dane przedstawionej przez Komisję Europejską wyjaśniają ten widoczny paradoks. Przywóz miodu wzrasta. Przewyższył poziom 174,885 ton w 2020 r. co stanowi wzrost o 4,7 proc. w porównaniu z 2019 r. Głównym eksporterem miodu do UE jest Ukraina, która umocniła swój udział rynkowy z 24,3 proc. w 2018 r. do 31,3 proc. w 2020 r. (54,802 t). Na Ukrainie średnia cena miodu spadła z 1,83 euro/kg w 2018 r. do 1,53 euro/kg w 2020 r., podczas gdy średni koszt produkcji w Europie wynosi około 3,5-4 euro/kg. To samo tyczy się Chin, które są drugim największym eksporterem miodu do Europy. Ceny miodu spadły z 1,51 euro/kg w 2018 r. do 1,38 euro/kg w 2020 r.

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ogłoszenie przez Komisję nadchodzącego przeglądu unijnej dyrektywy w sprawie miodu. Według Copa – Cogeca szczególnie ważne jest, aby bezzwłocznie podjąć działania w celu umocnienia przepisów i zapewnienia lepszej konkurencyjności i równych szans dla unijnych pszczelarzy, a zwłaszcza w celu przekazania konsumentom w UE właściwych informacji odnośnie pochodzenia miodu.

Unia Europejska jest drugim w kolejności największym producentem oraz największym importerem miodu na świecie. Pszczelarstwo praktykuje się w każdym kraju UE. Główni producenci miodu to Rumunia, Hiszpania, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Francja oraz Grecja. Pszczelarstwo jest głęboko zakorzenione w obszarach wiejskich i ma wkład w ich rozwój. Ma również coraz większy wpływ na obszary miejskie. W UE 650000 pszczelarzy zarządza 18 mln uli. Pszczelarze, których znacząca część przychodu pochodzi z pszczelarstwa, zarządzają 10 mln uli.