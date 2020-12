Katarzyna Lewicka: rok 2020 należy uznać dla John Deere’a za udany

Rok fiskalny 2020 (zaczynający się z początkiem listopada 2019 i kończący się wraz z końcem października 2020) był dla John Deere w Polsce, ale i nie tylko, wyjątkowy pod wieloma względami; wystarczy wspomnieć o wprowadzeniu nowych modeli ciągników czy zmianach w sieci dealerskiej firmy. Rok 2020 podsumowała dla nas Katarzyna Lewicka – division business manager w John Deere Polska.

– Wraz z początkiem roku rozpoczął się proces koncentracji sieci dealerskiej zmierzający do przyspieszenia procesów związanych z budową i rozwojem profesjonalnej sieci partnerów, mogących sprostać wymaganiom nowoczesnego rolnictwa i w nadchodzącej przyszłości, gdzie szybkość wsparcia, właściwe doradztwo oraz umiejętność dopasowania rozwiązań do potrzeb zmieniającego się rolnictwa nabierze jeszcze większego znaczenia – stwierdziła Katarzyna Lewicka odnosząc się do zmian w sieci dealerskiej firmy.

To jednak nie wszystko; w 2020 roku w portfolio John Deere’a pojawiło się też kilka nowych ciągników, w tym flagowe modele z serii 8.

– Rok 2020 to również rozszerzenie oferty produktowej ciągników rolniczych o kolejne modele – jak rewolucyjny 8RX, wszechstronne i kompaktowe ciągniki 6M o mocy od 90 do 120 KM oraz nowe ciągniki serii 7R i 8R z fabryki w Waterloo, w USA. Miniony rok zaowocował również wdrożeniem kolejnych rozwiązań pozwalających na automatyzację pracy jak np. podstawowy AutoTrac w ciągnikach 6M czy rozwój i wprowadzenie nowych funkcjonalności w bezpłatnie oferowanym Centrum Operacyjnym, narzędziu wspierającym podejmowanie racjonalnych ekonomicznie decyzji w oparciu o dane zbierane z gospodarstwa klienta – podsumowała przedstawicielka firmy.

– Wyjątkowość tego roku wyraża się również w zmianach jakich wszyscy doświadczamy zarówno w życiu społecznym, ale również zawodowym, w tym również w relacjach z naszymi partnerami czy klientami, spowodowanymi przez skutki pandemii Covid-19. Sytuacja ta spowodowała konieczność przeprowadzenia wewnętrznych zmian w organizacji pracy, logistyce, dostaw komponentów w taki sposób, aby nasi dealerzy, klienci i konsumenci nie odczuli skutków pandemii w dostępności zarówno maszyn rolniczych, jak i w kontekście zapewnienia ciągłości dostaw części zamiennych i wsparcia technicznego, potrzebnych do utrzymania w ruchu maszyn w trakcie wykonywania wiosennych prac polowych i żniw. Niezwykle pomocne w tym zakresie okazało się zdalne wsparcie techniczne maszyn, pozwalające na diagnostykę maszyn, programowanie czy wręcz przewidywanie potencjalnego przestoju bez konieczności wizyty u klienta – dodała odnosząc się do funkcjonowania firmy w dobie pandemii.

– Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności i działania, należy uznać rok 2020 za udany, w którym osiągnęliśmy wzrost sprzedaży dużych ciągników zarówno wolumenowo jak i osiągając wzrost udziału w rynku do poziomu prawie 30% za ostatnie 12 miesięcy. Co istotne, klienci doceniają nasz wkład w rozwój telematyki i rozwiązań wspierających automatyzację pracy maszyn, wybierając ciągniki wyposażone w system JDLink oraz zaawansowane funkcje AutoTrac – dodała Katarzyna Lewicka.

– Kolejny rok – 2021 to niewątpliwe wyzwania – jeszcze więcej połączonych maszyn i koncentracja na wsparciu pozwalającemu naszym klientom na podejmowanie świadomych, ekonomicznie racjonalnych i efektywnych decyzji, dzięki cyfrowemu wsparciu na najwyższym, światowym poziomie. Rok 2021 to również okazja do świętowania, bowiem to wtedy nasza fabryka w Mannheim, gdzie produkowane są nasze 6M oraz 6R-ki będzie obchodzić 100-lecie produkcji ciągników! – zakończyła.