Kary za stosowanie azotu poza wyznaczonym terminem mogą być naprawdę dotkliwe

Regulacje dotyczące stosowania nawozów zarówno naturalnych, np. gnojowicy jak i sztucznych zawierających azot zgrupowane są w tzw. dyrektywie azotanowej. Przepisy jako początkowy termin stosowania azotu podają 1 marca, a za wyłamanie się z tego terminu przewidziane są dotkliwe kary.

Co prawda jesienią ubiegłego roku Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych po raz kolejny wystąpił do resortu rolnictwa i infrastruktury o wprowadzenie stałych zmian lub czasowych odstępstw w przepisach dotyczących dopuszczalnych terminów stosowania nawozów w rolnictwie w okresach przed i pozimowych na terenie Polski, tak aby można było podobnie jak w 2020 r. stosować azot od 15 lutego. Niestety, ale na ten sezon decyzja jest negatywna.

Warto zatem mieć świadomość, jakie kary mogą zostać nałożone na producentów, którzy nie zastosują się do ww. terminu. Co warte podkreślenia kary te zostały podwyższone w stosunku do roku ubiegłego i obecnie przedstawiają się następująco: 2192,40 zł – za stosowanie nawozów niezgodnie z Prawem wodnym; 3288,61 zł – za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z Prawem wodnym; 548,10 zł – za prowadzenie dokumentacji realizacji programu nawożenia azotem niezgodnie z zapisami Programu azotanowego albo jej brak oraz 548,10 zł – za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami.

Powyższe kary nakładane przez Inspekcję Ochrony Środowiska nie są jednak jedynymi, gdyż dodatkowo może zostać zgłoszone naruszenie do ARiMR, który wymierzy karę w postaci obniżki dopłat bezpośrednich.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wynikającej z zaniedbania ze strony rolnika, zmniejszenie płatności z zasady wynosi 3 proc. całkowitej kwoty płatności, a w razie poważniejszych naruszeń 5 proc. Jednakże w sytuacji, gdy rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, zmniejszenie to zwykle wynosi 20 proc. całkowitej kwoty. Jednak w przypadkach rażących naruszeń może zostać zwiększone nawet do 100 proc. całkowitej kwoty.