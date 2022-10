Kary za brak OC ciągnika w przyszłym roku wzrosną. I to prawdopodobnie… dwa razy

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC na pojazdy już są bardzo wysokie. Prawdopodobnie w przyszłym roku będą jeszcze wyższe, wszystko z powodu planowanego wzrostu płacy minimalnej, na podstawie której są ustalane, a która ma w roku 2023 roku wzrosnąć 1 stycznia, a następnie 1 lipca.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny raczej litości nie ma, a luki w przerwach w ubezpieczeniu, jeżeli nawet nie sprawdzą tego służby tj. Policja, OC wykrywane są z dużą skutecznością dzięki scentralizowanej bazie danych.

Występują trzy stawki kar za luki w ubezpieczeniu OC w zależności od czasu trwania braku polisy. Pierwszy przedział kar obowiązuje do 3 dni, drugi od 4 do 14, a trzeci powyżej 14 dni. Obecnie dla samochodów osobowych jest to odpowiednio 1200, 3010 i 6020 zł, a dla innych pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym ciągników rolniczych 200, 500 i 1000 zł.

Kary za brak OC w 2023 roku

Jak kary mają przypuszczalnie wyglądać w przyszłym roku? Od 1 stycznia dla samochodów osobowych będzie to 1350, 3380 i 6770 zł, a dla pozostałych pojazdów, w tym ciągników 230, 560 i 1130 zł. Od 1 lipca mają natomiast wzrosnąć do odpowiednio 1380, 3450 i 6900 oraz 230, 580 i 1150 zł.

Jeżeli kara za brak polisy zostanie na nas nałożona, wówczas można odwołać się w powołaniu np. na trudną sytuację materialną. Częstą przyczyną przerwy w ciągłości polisy jest sytuacja, kiedy kupujemy używany pojazd i minie czas obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia. Wówczas nie przedłuża się ono “automatycznie” i łatwo wtedy tę sytuację po prostu przegapić.