Kampania promująca naturalne produkty

Dobiegła końca ogólnopolska kampania „Dobre, bo naturalne” zrealizowana przez Fundację Wsparcia Rolnika Polska Ziemia pod honorowym patronatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedsięwzięcie miało na celu promocję naturalnych, a zarazem ekologicznych produktów, które mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie.

Niemal każdego dnia mamy styczność z artykułami i produktami zawierającymi ogromne ilości sztucznych, chemicznych składników. Znajdują się one nie tylko w artykułach gospodarstwa domowego, ale także w pożywieniu, kosmetykach czy ubraniach. Wszystko to, negatywnie wpływa na nasz organizm i w konsekwencji na nasze zdrowie, a co za tym idzie na jakość i długość naszego życia. A któż z nas nie chciałby żyć długo i cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną?

Z tych właśnie powodów Fundacja Wsparcia Rolnika Polska Ziemia wyszła z inicjatywą przeprowadzenia kampanii „Dobre, bo naturalne”. Dzięki temu przedsięwzięciu fundacja zwróciła uwagę społeczeństwa na to, jak codzienne wybory wpływają na stan zdrowia.

Kampania przybliżyła walory naturalnych polskich produktów rolnych, opierając się na trzech filarach:

kosmetykach ze składników naturalnych;

produktach żywnościowych;

odzieży i wyrobach wykonanych z tworzyw naturalnych (wełna, skóra, futra).

Przedsięwzięcie przyczyniło się do polepszenia świadomości społeczeństwa na temat stosowania naturalnych produktów oraz ich pozytywnego oddziaływania na zdrowie człowieka. Dzięki przedstawieniu serii wywiadów i reportaży z producentami z poszczególnych trzech filarów, zwiększyło się zainteresowanie konsumentów zakupem polskich produktów. Odbiorcy kampanii uzyskali wiele interesujących informacji o naturalnych kosmetykach i ich pozytywnego oddziaływania na zdrowie człowieka, zasadach stosowania zdrowej, zbilansowanej diety oraz walorów odzieży wykonanej z naturalnych futer i wełny.

Kampanii towarzyszyły konkursy z nagrodami.