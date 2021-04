Kaltor 750 SG – nowy herbicyd do powschodowego odchwaszczania kukurydzy

Od ubiegłego roku Rotam Agrochemicals Europe we współpracy z firmą dystrybucyjną Procam Polska oferuje rolnikom nowe innowacyjne rozwiązanie w ochronie herbicydowej kukurydzy. Jest nim selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym Kaltor 750 SG, przeznaczony do nalistnego stosowania.

Jak informuje producent, jest to nowoczesna formulacja w postaci rozpuszczalnych w wodzie granul do sporządzania roztworu wodnego. Środek zawiera dwie substancje czynne o wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania: dikambę (600 g/kg) i nikosulfuron (150 g/kg). Dikamba zaliczana jest do herbicydów z grupy regulatorów wzrostu, pobierana jest przez liście i korzenie roślin. Nikosulfuron należy do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), a jego działanie prowadzi do blokowania syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a więc i białek. Wnika do rośliny przez liście i szybko się w niej przemieszcza.

Do chwastów wrażliwych na ten herbicyd należą: chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne. Wśród chwastów średnio wrażliwych wymienić należy: gwiazdnicę pospolitą, fiołek polny, ostrożeń polny, przytulię czepną.

Często rolnicy zastanawiają się, jakie rozwiązanie wybrać do ochrony herbicydowej kukurydzy – doglebowe czy nalistne. Rozwiązania doglebowe wybierane są szczególnie tam, gdzie uprawia się duże areały, a prace polowe mogą się na siebie nakładać. Ta opcja wybierana jest więc w dużej mierze ze względów praktycznych, w celu zminimalizowania ryzyka związanego z ograniczonym czasem, jednak czy zawsze jest to słuszne?

Warunkiem koniecznym, aby zabiegi doglebowe były skuteczne, jest bowiem odpowiednia wilgotność gleby, a z tym w ostatnich latach bywało różnie. Dlatego wielu rolników zmuszonych jest przez pogodę do powtórzenia zabiegu chwastobójczego również nalistnie. Niektórzy planując ochronę, od początku zakładają połączenie technologii doglebowej z nalistną dla 100% pewności.

Ci, którzy doświadczyli już strat w postaci wymarznięć czy wiosennej suszy, wolą stosować rozwiązania nalistne, kiedy to już wiadomo, że kukurydza wzeszła i przetrwała majowe przymrozki (patrząc na tegoroczną wiosenną aurę wszystko wydaje się być możliwe). Strategia ochrony herbicydowej jest więc kwestią preferencji, doświadczeń i uwarunkowań lokalnych oraz posiadanego budżetu. Zabieg herbicydyowy w uprawie kukurydzy, zdecydowanie należy do najważniejszych zabiegów ochrony roślin, od którego w dużej mierze zależeć będzie wielkość plonu tej uprawy. Dlatego właśnie decyzja o wyborze właściwego środka chwastobójczego należy do jednej z najbardziej strategicznych, którą rolnik musi podjąć.

Kaltor 750 SG należy stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny znajdują się w fazie ok. 2-8 liści i mają nie więcej niż 10-40 cm wysokości (BBCH 12-18). Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha (oprysk średniokroplisty). Środek Kaltor 750 SG należy stosować tylko raz w sezonie, wyłącznie z dodatkiem adiuwanta. Dobór rodzaju adiuwanta i jego dawki należy skonsultować z przedstawicielem producenta lub dystrybutora. Zastosowanie środka bez jego dodatku spowoduje obniżenie skuteczności zabiegu.

