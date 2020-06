Kalkulator strat ziarna pomoże ustawić kombajn podczas żniw

New Holland oferuje aplikację Grain Loss Calculator (kalkulator strat ziarna) na urządzenia mobilne, aby pomóc rolnikom w optymalizacji ustawień kombajnu i osiągnięciu maksymalnej efektywności i wydajność żniw. Aplikacja została stworzona dla użytkowników kombajnów wszystkich producentów i modeli.

– Ta aplikacja jest wyrazem naszego ukierunkowania na Klienta w dążeniu do ułatwienia pracy rolników i maksymalizacji jej wydajności. Opracowując aplikację, mieliśmy na uwadze wszystkich rolników, a nie tylko posiadaczy kombajnów marki New Holland, gdyż jesteśmy przekonani o tym, że możemy razem pracować, by osiągnąć wspólny cel – zrównoważone i wydajne rolnictwo, które przy mniejszych nakładach potrafi zwiększyć wydajność – wyjaśnia Łukasz Chęciński, marketing manager w New Holland Agriculture.

Szybka, automatyczna kalkulacja pozwala ustawić optymalne parametry kombajnu i osiągnąć maksymalną wydajność

Za pomocą aplikacji Grain Loss Calculator można określić straty ziarna, wykonując trzy proste czynności: podanie producenta kombajnu, szerokości zespołu żniwnego i kosza sitowego, następnie wybór uprawy roślinnej z listy zawierającej 30 różnych upraw i wprowadzenie plonu, a na koniec podanie ilości ziaren zebranych z ziemi na ograniczonej powierzchni.

Aplikacja natychmiast oblicza straty ziarna i podaje wyniki w procentach i kilogramach na hektar.

Pomoc przy optymalizacji ustawień kombajnu za pomocą powiązanej aplikacji Harvest Excellence

Po wyświetleniu strat ziarna w kombajnie aplikacja Grain Loss Calculator udostępnia odsyłacz do aplikacji New Holland Harvest Excellence, która pomaga operatorowi zoptymalizować ustawienia kombajnu przy uwzględnieniu warunków glebowych i stanu uprawy. Ponadto oferuje ona pomoc przy rozwiązywaniu problemów, umożliwiając operatorowi dalszą optymalizację ustawień kombajnu i prowadząc go przez kolejne kroki procesu.

Aplikacja Grain Loss Calculator (kalkulator strat ziarna) to narzędzie darmowe, dostępne dla urządzeń z systemem iOS i Android w sklepach Google Play i APP Store.