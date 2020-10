Kaczyński: Zachowania Ardanowskiego są irracjonalne

– Patrząc na wystąpienia byłego ministra rolnictwa, mogę tylko powiedzieć, iż oceniam je w kategoriach zachowań raczej irracjonalnych, ale też mam nadzieję, że to tylko przejściowy nastrój – mówił dla Gazety Polskiej Codziennie Jarosław Kaczyński.

Przypomnijmy tylko, że były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówił o “piątce dla zwierząt” m.in., że jest to ustawa szkodliwa i oparta na fałszywych podstawach.

Jarosław zapytany o ostatnią aktywność byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, z którego ust padły zarzuty m.in wobec szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, Kaczyński stwierdził, że: “pan Ardanowski deklaruje powstrzymanie się od działań rozbijających jedność prawicy – mam nadzieję, że będzie się ich trzymał”.

– Patrząc na wystąpienia byłego ministra rolnictwa, mogę tylko powiedzieć, iż oceniam je właśnie w kategoriach zachowań raczej irracjonalnych, ale też mam nadzieję, że to tylko przejściowy nastrój. Rzeczywiście nałożyły się dwie sprawy – dymisja i tzw. piątka dla zwierząt. Proszę pamiętać, iż wiele lat temu pan Ardanowski głosował przeciwko zakazowi uboju rytualnego – dodaje prezes PiS.

Nie jesteśmy przekonani, aby demonstranci podzielali pogląd Jarosława Kaczyńskiego zarówno na temat Jana Krzysztofa Ardanowskiego jak i “piątki dla zwierząt”…

Odniósł się także do dymisji ministra, twierdząc, że decyzja ta zapadła “znacznie wcześniej”: – Rozumiem, że dla każdego ambitnego polityka, a mówimy bez wątpienia o takim właśnie człowieku, jest ona trudna, a być może wręcz szokująca. Spodziewam się jednak uspokojenia sytuacji, a nie jej dalszego eskalowania, tym bardziej że po uzgodnieniach zapadły decyzje, które będą służyły tonowaniu nastrojów – mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Zęby bolą, gdy się słucha tych niedorzeczności. To jest po prostu chęć chronienia istot żywych przed niepotrzebnym cierpieniem. Bardzo ludzki i chrześcijański odruch. Tym bardziej, że w kwestii choćby uboju rytualnego dochodziło do nadużyć i stosowano go nie dlatego, iż klient tego wymagał, a dlatego, że jest on tańszy w realizacji. A na takie praktyki, powodowane jedynie chęcią zysku i będące oszustwem, zgody nie będzie – odniósł się z kolei do zarzutów jakoby PiS skręcało w poglądach “w lewo”.

– Nie ustąpimy z działań mających na celu wzmocnienie troski o dobrostan zwierząt, humanitarne ich traktowanie – dodał Kaczyński.