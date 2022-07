Już wszystkie maszyny marki Joskin można skonfigurować online. A także sprawdzić ich ceny

Konfigurator firmy Joskin, który początkowo dotyczył tylko kilku kategorii maszyn, ewoluuje i teraz obejmuje już całą ofertę.

Rok temu Joskin ogłosił oficjalne uruchomienie konfiguratora online poświęconego swoim produktom (www.joskin.com/configurator). Wprowadzając to narzędzie, belgijski producent miał jasno określony cel – wykorzystać rozwiązania cyfrowe, aby być jak najbliżej rolników. W ten sposób konfigurator, dostępny zarówno na smartfonie, jak i na tablecie lub komputerze, uzupełnia rosnącą gamę narzędzi cyfrowych poświęconych naszej firmie (nowa strona internetowa, digitalizacja salonów wystawowych, wirtualne zwiedzanie naszych zakładów produkcyjnych itd.). Za jego sprawą Joskin chciał dać każdemu możliwość zaprojektowania sobie własnej maszyny.

Przyczepy do bydła i spulchniarki były pierwszymi maszynami, które można było samodzielnie skonfigurować. Potem dołączono sprzęt dla hodowców i przyczepy transportowe. Zachęceni sukcesem pracownicy firmy Joskin kontynuowali prace nad tym narzędziem i teraz ogłaszają rozszerzenie go na całą ofertę! Od środy 20 lipca długo oczekiwane wozy asenizacyjne i osprzęt rozlewający będą włączone do konfiguratora. To samo dotyczy systemów Cargo2 i wozów czyszczących Joskin.

Proste, praktyczne i przejrzyste

Dla przypomnienia, koncepcja proponowanego przez producenta konfiguratora polega na dostarczeniu intuicyjnego narzędzia, które może pomóc internaucie w dokonywaniu wyboru, tak aby mógł on zaplanować maszynę swoich marzeń.

Do każdej serii maszyn oferowany jest szeroki wybór opcji i wyposażenia, by można było znaleźć konfigurację, która najlepiej zaspokoi każdą konkretną potrzebę. Po zakończeniu całej operacji automatycznie wyświetla się cena brutto, która daje wyobrażenie o ostatecznym koszcie maszyny. Chcąc iść dalej, użytkownik może pobrać pełną dokumentację swojej konfiguracji i skontaktować się z wybranym dilerem firmy Joskin, aby uzyskać więcej informacji o danym produkcie i jego ostatecznej cenie lub po prostu złożyć zamówienie.

Źródło: Joskin